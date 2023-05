Gremlins: Secrets of the Mogwai contiene un omaggio a Grosso guaio a Chinatown

Durante la campagna promozionale di Gremlins: Secrets of the Mogwai, la nuova serie prequel del cult fantasy di Joe Dante, gli autori hanno svelato che all'interno è stato inserito un easter egg su Grosso guaio a Chinatown, il film di John Carpenter con Kurt Russell.

Questi hanno rivelato che il personaggio di Nonno Wing fa un gesto caratteristico con la mano che ricorda il personaggio di Lo Pan. Entrambi i personaggi sono interpretati da James Hong. L'attore 94enne è apparso di recente in Everything Everywhere All at Once con si è guadagnato uno Screen Actors Guild Award e di recente è stato omaggiato con la stella sulla Hollywood Walk of Fame.

"Credo che ci sia un piccolo gesto della mano che ho inserito di nascosto", ha svelato lo showrunner Tze Chun a ComicBook. "E abbiamo anche un easter egg per ognuno degli altri personaggi di James Hong nella serie. Quindi tenete gli occhi aperti!".

Ecco la sinossi di Gremlins: Secrets of the Mogwai: "Viaggiamo indietro nel tempo fino alla Shanghai del 1920 per raccontare la storia di come il bambino di 10 anni Sam Wing ha incontrato il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Insieme a un'adolescente ladra di strada di nome Elle, Sam e Gizmo intraprendono un pericoloso viaggio attraverso la campagna cinese, incontrando, e talvolta combattendo, mostri colorati e spiriti del folklore cinese. Nella loro ricerca per restituire Gizmo alla sua famiglia e scoprire un tesoro leggendario, sono inseguiti da un industriale assetato di potere e dal suo crescente esercito di Gremlins malvagi".

Prodotta da Steven Spielberg, la serie arriva oggi sulla piattaforma Max (ex-HBO Max) e non ha ancora una data d'uscita in Italia.