Gremlins: Secrets of the Mogwai racconterà le origini di Gizmo, ecco il nuovo teaser della serie animata

La storia di Gizmo verrà raccontata nella serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai, di cui online è stato condiviso un teaser.

La serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai arriverà sugli schermi di Max, la nuova piattaforma di Warner Bros Discovery, il 23 maggio e il teaser mostra in anteprima alcune scene.

Nel video si vede infatti l'incontro tra Gizmo e il giovane Sam, che decide di intraprendere una missione per mettere al sicuro l'adorabile creatura. L'impresa, nonostante l'aiuto di alcuni alleati, non sarà delle più semplici.

La sinossi di Gremlins: Secrets of the Mogwai anticipa: "Viaggiamo indietro nel tempo fino alla Shanghai del 1920 per raccontare la storia di come il bambino di 10 anni Sam Wing ha incontrato il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Insieme a un'adolescente ladra di strada di nome Elle, Sam e Gizmo intraprendono un pericoloso viaggio attraverso la campagna cinese, incontrando, e talvolta combattendo, mostri colorati e spiriti del folklore cinese. Nella loro ricerca per restituire Gizmo alla sua famiglia e scoprire un tesoro leggendario, sono inseguiti da un industriale assetato di potere e dal suo crescente esercito di Gremlins malvagi."

Tra i doppiatori della serie animata, prodotta da Steven Spielberg, Joe Dante e Tze Chun, ci saranno Ming-Na Wen, B.D Wong e James Hong, nonché l'attore bambino Izaac Wang, che interpreteranno i membri della famiglia Wing. Nello specifico, Wen sarà Fong Wing, Hong sarà il nonno, Wong sarà Hon Wing e Wang sarà Sam Wing.

Tra le guest star del progetto anche Zach Galligan, star dei film cult di cui la serie rappresenta una storia prequel.