Gremlins 3, cosa sarebbe successo nel sequel mai realizzato?

Gremlins 3, lo sceneggiatore del sequel ordinato ma poi mai realizzato, Carl Ellsworth, ha rivelato le sue idee per il film, e anche dei graditi ritorni.

Una volta era nei piani un terzo film dedicato ai Gremlins, ma ora quegli stessi piani sono del tutto sfumati. Vediamo cosa avrebbero dovuto mostrarci.

"Era stato pensato come sequel diretto del primo film, senza però cancellare gli eventi del secondo. Era più una storia sul passaggio di testimone, che sarebbe rimasta sui toni dell'originale" spiega ai microfoni di ComingSoon.net.

"Quando presentai il pitch dissi: 'c'è parecchio humor nel film, aiutati dal fatto che la classica colonna sonora di Jerry Goldsmith ci dia occasione di ridere, ma è prima di tutto un film horror".

"Queste creaturine, quello che stavano realmente facendo... Sono dei piccoli e spietati assassini, sapete? Sono creaturine psicotiche che stanno ammazzando tutti. È lì che è iniziato tutto. Ho cercato di preservarne il senso dell'umorismo, ma allo stesso tempo stavo facendo in modo di costruire un film horror, di cui ero davvero entusiasta" continua.

Come sappiamo, il progetto è poi stato scartato da WarnerMedia, che ora si sta dedicando alla realizzazione di un prequel animato per HBO Max, Gremlins: Secrets of the Mogwai, ambientato a Shanghai negli anni '20.

Ma la versione di Ellsworth, che predeva anche il ritorno di Zach Galligan nei panni di Billy Peltzer, affiancato dall'immancabile Gizmo, ci avrebbe forse ricordato un po' il Risveglio della Forza, con Han e Chewie ancora insieme: "Gizmo era il cuore della storia, che avrebbe esplorato maggiormente la mitologia e il passato dei Gremlins" conclude lo sceneggiatore.

Peccato non aver avuto modo di vederlo sullo schermo, non trovate?