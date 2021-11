Gremlins 3: Chris Columbus spera ancora di realizzare il sequel

Gremlins 3 potrebbe ancora essere realizzato: Chris Columbus ha infatti svelato che il lavoro sul possibile sequel sta continuando.

Prossimamente i fan potranno vedere la serie animata che racconterà le origini di Gizmo e, nel caso in cui il progetto avesse successo, la produzione del nuovo film potrebbe diventare realtà.

Chris Columbus, parlando di Gremlins 3, ha dichiarato a ComicBook: "Posso solo dire che ci stiamo lavorando. Stiamo avvicinandoci a quell'obiettivo, ma non ci siamo ancora arrivati".

Un anno fa il filmmaker aveva invece sostenuto: "Mi piacerebbe realizzarlo.

Ho scritto una sceneggiatura, quindi esiste. Stiamo cercando di risolvere alcuni problemi con i diritti e quando sarebbe il momento migliore per realizzarlo. Mi piacerebbe realizzarlo nello stesso modo rispetto ai precedenti: con dei veri pupazzi, non in CGI".

Per ora, tuttavia, non c'è ancora nessuna conferma che il terzo capitolo della storia iniziata negli anni '80 verrà girato e non resta che attendere per scoprirlo.