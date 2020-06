Greenland: un nuovo trailer del disaster movie con Gerard Butler

Greenland è il nuovo disaster movie con star Gerard Butler e online è stato condiviso un nuovo trailer in attesa del debutto del progetto nelle sale americane il 14 agosto.

Nel filmato si vede il protagonista arrivare a casa, dove trascorre dei momenti sereni con la moglie e i figli mentre si attendono degli aggiornamenti legati a un meteorite che dovrebbe passare accanto alla Terra. I frammenti colpiscono però la Florida e causano caos ed eventi potenzialmente in grado di sterminare gli esseri umani. La famiglia viene quindi divisa e i protagonisti hanno meno di 24 ore per ritrovarsi e raggiungere un bunker dove c'è l'ultima speranza di salvezza.

Alla regia di Greenaland c'è Ric Roman Waugh (Snitch).

Lo spettacolare lungometraggio segue il protagonista John Garrity, ruolo affidato a Gerard Butler, e la sua famiglia alle prese con un disastro naturale.

Nel cast ci sono anche Morena Baccarin (Deadpool), Scott Glennn (Il silenzio degli innocenti), Andrew Bachelor (The Baby Sitter), David Denman (Brightburn).

La sceneggiatura è fiormata da Chris Sparling (Buried).