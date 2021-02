Greenland in blu-ray, la recensione in anteprima: dopo quell'onda d'urto controllerete se siete ancora interi

Greenland: Morena Baccarin e Gerard Butler in una scena del film

Dopo Tenet e After 2 - Un cuore in mille pezzi, è stato il terzo maggiore incasso della stagione italiana, pur avendo avuto a disposizione solamente due settimane prima del nuovo lockdown di ottobre. Segno che, come vedremo nella recensione di Greenland in blu-ray che possiamo offrirvi in anteprima, il tipico film del filone catastrofico diretto da Ric Roman Waugh, con protagonisti Gerard Butler e Morena Baccarin, aveva per spettacolarità e pathos i motivi per ottenere un certo seguito.

In Greenland c'è la solita coppia in crisi che ritrova il feeling proprio in imminenza di una catastrofe globale: una cometa distruttrice con i suoi frammenti sta per portare l'estinzione sulla Terra e la coppia, con figlioletto, è stata prescelta per salvarsi e guadagnare un rifugio. Ma mentre l'apocalisse si avvicina, la famiglia deve affrontare mille difficoltà. Qui, come detto, parliamo del blu-ray targato Lucky Red e distribuito da Warner Home Video che uscirà tra una settimana e che sicuramente guadagnerà i primi posti nella classifica delle vendite. E che qui possiamo descrivervi in anteprima, a partire da una chicca assoluta.

Che shock l'onda d'urto: controllerete il salotto di casa

Per iniziare la recensione del blu-ray di Greenland, infatti, vi raccontiamo il momento che ci ha lasciati più sbigottiti. Siamo attorno al minuto 16 e mezzo, c'è una festicciola a casa della famiglia per il compleanno del figlio, la minaccia della cometa si guarda alla tv ancora come uno show, non si sa cosa causerà realmente e gli esperti sembrano rassicuranti. L'atmosfera è tranquilla, poi la tv mostra una cosa inaspettata all'impatto di un frammento, si sentono dei rumori lontani e Gerard Butler esce di casa: c'è prima un grande silenzio, qualche volo di uccelli che sembrano in fuga, e poi... e poi si viene letteralmente travolti da una violentissima ventata che pare davvero arrivarci fisicamente in faccia, seduti nel salotto di casa. La sensazione è proprio quella: l'onda d'urto del primo schianto, infatti, per precisione del panning, dinamica pazzesca, potenza inaudita del sub e chirurgica distribuzione dell'effetto fra i diffusori, dopo lo shock iniziale ci fa girare a vedere se a casa è tutto a posto.

Un audio sempre da primato per potenza e dinamica

Greenland: Gerard Butler, Morena Baccarin e Roger Dale Floyd in una scena del film

Tutto questo per dire che il reparto audio, offerto con le tracce DTS HD 5.1 sia per l'italiano che per l'inglese, è davvero straordinario. Il caso descritto è ovviamente solo il primo di una serie di momenti sonori spettacolari, il più eclatante forse perché inatteso. Ma in genere tutti i momenti più strong hanno un impatto decisamente importante, con bassi profondi e muscolari, una bella spazialità di insieme e una precisione per gli effetti anche nei momenti più tranquilli sicuramente curata. Il tutto senza sacrificare i dialoghi, che suonano sempre chiari e con ottimo timbro.

Greenland: Morena Baccarin e Roger Dale Floyd in una scena del film

Video di buona qualità ma il dettaglio non è sempre incisivo

Greenland: Gerard Butler durante una scena del film

Un po' meno convincente invece il video. Non perché non sia un reparto di buona qualità, ma un po' per la fotografia e un po' per il look del film, il quadro non colpisce particolarmente. Il dettaglio in genere, pur preciso, a parte alcuni primi piani granitici resta sempre avvolto da una certa morbidezza, e le tante scene notturne e l'onnipresente tonalità arancione non aiutano in questo senso, anche se va riconosciuto che il nero è squisitamente profondo e il croma si mantiene vivace e rigoroso nelle varie sfumature. Soprattutto gli elementi sullo sfondo, le panoramiche nonché i frammenti distruttivi, non emergono con grande incisività, e probabilmente gli effetti CGi in questo senso hanno leggermente "annacquato" il quadro. Detto ciò, non ci sono particolari sbavature e la visione scorre via sempre molto piacevole.

Greenland: Gerard Butler e Morena Baccarin in una scena del film

Gli extra: scene eliminate e una lunga intervista a Butler

Greenland: Gerard Butler in una scena del film

Gli extra sono discreti, ma si fa sentire la mancanza di un making of che avrebbe potuto approfondire storia ed effetti speciali. Oltre al trailer comunque, troviamo un video promozionale (1' e mezzo), alcune scene eliminate con introduzione del regista Ric Roman Waugh (in tutto 7' e mezzo) e poi un'intervista a Gerard Butler sia in versione mini (6' e mezzo) che nella lunga versione estesa (ben 27 minuti). Una chiacchierata interessante, ma come detto alcune immagini dal set e qualche descrizione della realizzazione del film sarebbero stati opportuni.