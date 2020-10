Greenland, clip esclusiva del disaster movie con Gerard Butler

Greenland, il film di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, arriva in sala l'8 ottobre distribuito in Italia da Lucky Red e Universal Pictures. Il disaster movie segue Gerard Butler e la sua famiglia alle prese con un disastro naturale.

Nel video che potete vedere qui sopra il protagonista John Garrity, ruolo affidato a Gerard Butler, si trova in un supermercato con il figlio quando sul telefonino riceve un'allerta presidenziale che gli fa sapere che è stato selezionato per essere trasferito in un rifugio.

Il film segue il protagonista John Garrity e la sua famiglia alle prese con un disastro naturale. La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l'umanità e John, insieme all'ex moglie Allison e al giovane figlio Nathan, compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti della cometa e il conto alla rovescia per l'apocalisse globale si avvicina allo zero, la loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro.

Greenland è stato diretto da Ric Roman Waugh. Al fianco di Gerard Butler ci sono Morena Baccarin (Deadpool), Scott Glenn (Il silenzio degli innocenti), Andrew Bachelor (The Baby Sitter) e David Denman (Brightburn). Completano il cast Hope Davis, Roger Dale Floyd, Merrin Dungey e Holt McCallany. La sceneggiatura è di Chris Sparling.