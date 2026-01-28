Greenland 2 - Migration: Gerard Butler affronta una minaccia "stellare" nella clip esclusiva

Non c'è pace per Gerard Butler e i suoi cari. La saga catastrofica di Greenland aggiunge un nuovo capitolo con Greenland 2 - Migration, action drama ad alto tasso di spettacolarità come rivela la clip esclusiva offerta quest'oggi da Movieplayer.it.

In arrivo nei cinema da domani, 29 gennaio, con Lucky Red e Universal Pictures International Italy, il sequel si riallaccia al finale del primo film con l'ingegnere di Atlanta John Garrity (Gerard Butler) che raggiunge con successo i bunker in Groelandia mettendosi in salvo insieme alla moglie Allison (Morena Baccarin) e al figlio Nathan (Roger Dale Floyd).

Gerard Butler con Morena Baccarin e Roger Dale Floyd in una scena

La sinossi di Greenland 2 - Migration?

Il sequel diretto da Ric Roman Waugh, che si è affidato a una sceneggiatura di Chris Sparling e Mitchell LaFortune, si apre cinque anni dopo. I Garrity e le altre famiglie che, come loro, hanno trovato riparo nei bunker, vivono sottoterra in attesa che la situazione fuori si normalizzi. "Tutti dicono che questa è la nuova normalità" dice Garrity nel trailer di Greenland 2 - Migration. "Ma ora non è più così nuovo, e sicuramente non è normale."

L'uomo mette poi in guardia il figlio: "So che è dura essere bloccati quaggiù, ma fuori è troppo pericoloso". O forse no? A quanto pare, gli scienziati ambientali hanno scoperto che c'è un enorme cratere nel sud della Francia che potrebbe essere sopravvissuto alla distruzione della cometa. "Crediamo che sia una zona sicura. Potrebbe esserci aria respirabile, acqua potabile..." afferma un personaggio, mettendo la pulce nell'orecchio dei Garrity che, insieme a uno sparuto numero di compagni, decide di affrontare il viaggio attraverso un'Europa Post-apocalittica che si rivelerà pericolosissimo.

Che cosa accade nella clip esclusiva?

La clip si apre con il personaggio di Gerard Butler e il figlio in un bosco soleggiato. Il momento di tranquillità viene interrotto da strani suoni. Percependo il pericolo, John Garrity intima ai suoi cari di aggrapparsi agli alberi per resistere a un'improvvisa pioggia di frammenti di meteorite che investono il bosco.

"Ne hanno passate tante, e sono ancora lì", ha detto Gerard Butler, riflettendo sulla nuova realtà che la famiglia Garrity si trova ad affrontare. "Trovano i loro momenti di leggerezza. Ma è dura. Stanno esaurendo le risorse nel rifugio sottoterra, gli oggetti si stanno deteriorando, si stanno rompendo ovunque. È una nuova realtà per loro. Mio figlio è grande ormai, desidera delle cose, e sa che non è così che dovrebbe essere la sua vita".