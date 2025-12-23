Gerard Butler tra tempeste radioattive e cataclismi nel trailer italiano di Greenland 2 - Migration

Il trailer italiano e il poster anticipano le difficoltà che la famiglia composta da Gerard Butler, Morena Baccarin e dal giovanissimo Roman Griffin Davis dovranno affrontare per sopravvivere in un mondo post-apocalittico.

Catastrofi naturali di ogni genere si susseguono nel trailer italiano di Greenland 2 - Migration, martoriando un mondo post-apocalittico in cui i sopravvissuti si sono rifugiati in un bunker in Groelandia. Il film, in sala dal 29 gennaio distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy, viene anticipato da un poster oltre che dallo spettacolare trailer ricchissimo di pathos ed effetti speciali.

Accanto a Gerard Butler e Morena Baccarin troviamo Roman Griffin Davis nel ruolo del figlio Nathan, adolescente cresciuto sottoterra, simbolo di una generazione che non ha mai conosciuto il mondo di prima. Completano il cast Amber Rose Revah, Sophie Thompson, William Abadie e Trond Fausa Aurvåg. A dirigere il film è ancora una volta Ric Roman Waugh, già autore del primo Greenland, che ha utilizzato una sceneggiatura firmata da Chris Sparling e Mitchell LaFortune.

Che cosa accade nel trailer?

Greenland 2 - Migration si riallaccia agli eventi del precedente capitolo, analizzato nella nostra recensione di Greenland. Dalla catastrofe che ha devastato il Pianeta Terra - l'impatto con la cometa Clarke, sono passati cinque anni. la famiglia Garrity è sopravvissuta rifugiandosi in un bunker in Groenlandia, ma come mostra il trailer anche qui la vita diventa insopportabile e il rischio di distruzione si fa imminente. John Garrity (Gerard Butler), sua moglie Allison (Morena Baccarin) e il figlio Nathan (Roman Griffin Davis) sono così costretti a tornare in superficie e a cercare un rifugio sicuro in Francia, ma per arrivarci dovranno affrontare un viaggio irto di pericoli.

Quella narrata in Greenland 2 - Migration è una spettacolare odissea post-apocalittica che unisce il divertimento e lo sfoggio di effetti speciali a riflessioni su temi come famiglia, speranza, migrazione, facendoci riflettere sulle possibili catastrofi di un mondo in cui l'interesse viene messo al primo posto senza preoccuparsi delle conseguenze sul pianeta.