Grease: il trailer del musical che sbarca al Dominion Theatre di Londra

Il canale Youtube dell'OfficialLondonTheatre ha appena pubblicato il trailer di Grease | 2022 West End: più grintoso ed elettrizzante che mai, il musical più amato al mondo sta per fare il suo trionfante ritorno al Dominion Theatre di Londra.

Sono passati quasi 30 anni dalla precedente versione teatrale di Grease, che ha avuto di numerosi revival e ha perfino dato vita ad un casting show televisivo. Gli spettatori dovranno essere pronti per un triplo effetto nostalgia: per l'America degli anni '50, per il film del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John e per il revival che ha trionfato nello stesso teatro nel 1993.

I fan del cinema saranno lieti di sapere che questo revival conserva l'interpolazione di canzoni scritte appositamente per il film: "Hopelessly Devoted To You", "Sandy", "Grease Is The Word" e, naturalmente, "You're The One That I Want". Le voci - solisti e coro - sono magnifiche e gli arrangiamenti musicali di Sarah Travis sono incisivi ed eccitanti.

La coreografia di Grease | 2022 West End Phillips sarà curata dalla leggendaria Dame Arlene Phillips: l'estetica sarà maggiormente incentrata sui personaggi rispetto al revival precedente; sarà molto dinamica e fantasiosa e riempirà il vasto palcoscenico con acrobazie vorticose ed energia prodigiosa.