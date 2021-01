Grease è "Sessista, omofobo e incita allo stupro" gli spettatori UK contro il film

Grease è stato mandato in onda da BBC nel Regno Unito in occasione dello scorso Boxing Day. Tuttavia, il film è finito nell'occhio del ciclone ed è stato accusato di essere sessista, omofobo e razzista. Insomma, la vita è diventata dura anche per il celeberrimo musical del 1978.

Ben 42 anni dopo la sua release cinematografica, Grease è stato mandato in onda da BBC ed è stato pesantemente criticato da numerosi utenti su Twitter, che hanno sottolineato quanto il film sia invecchiato male e lo hanno accusato di misoginia e di incoraggiare le violenze sessuali e lo slut-shaming. Addirittura, alcuni utenti hanno anche invitato BBC a sospendere la messa in onda del lungometraggio.

Distribuito nel 1978, Grease ha contribuito a lanciare la carriera di John Travolta e di Olivia Newton-John. Il film racconta la storia d'amore tra Danny e Sandy ambientata nell'estate del 1958. Danny è il classico bad boy che trascorre una notte selvaggia e romantica in compagnia della studiosa Sandy. Saranno proprio le differenze caratteriali a spingere la ragazza a diventare sempre più intraprendente e sfacciata per conquistare l'uomo dei suoi sogni. In modo particolare, questa linea narrativa è stata fortemente criticata da un'utente su Twitter, che ha invitato le donne a non cambiare caratterialmente per conquistare un uomo come Danny Zuko.

Altri hanno definito l'intero film come omofobo, razzista e sessista, senza limitarsi a sequenze particolari.

Su Twitter, poi, Georgia Coan si sofferma anche sul personaggio di Rizzo, che viene denigrata per aver fatto sesso non protetta ed è, quindi, sottoposta a slut-shaming. Ma non finisce qui! Ad essere finito sotto il riflettore è stato anche Putzie, un amico di Danny. Ad esempio, una sequenza mostra il ragazzo nascondersi sotto al pavimento in modo tale da poter spiare le gonnelle delle studentesse della Rydell High School. In occasione del Rydel High Dance, poi, Vince Fontaine invita i ragazzi ad evitare coppie dello stesso sesso. Le sue dichiarazioni sono state accusate di sessismo.

Nonostante le numerosissime accuse ricevute, comunque, il film ha trovato anche diversi fan che sono intervenuti in sua difesa. A ottobre 2020, ad esempio, Olivia Newton-John aveva difeso Grease dalle accuse rivoltegli da alcuni membri del movimento #MeToo. L'attrice aveva dichiarato: "Si tratta di un semplice film e di una storia divertente da non prendere troppo sul serio".