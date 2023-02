Grease: Rise of the Pink Ladies: il primo trailer della serie prequel ci porta nei corridoi della Rydell High

Grazie al nuovo trailer di Grease: Rise of the Pink Ladies possiamo dare un'occhiata più ravvicinata alla serie di Paramount+.

Il primo trailer di Grease: Rise of the Pink Ladies ci catapulta direttamente nel 1954, dandoci un assaggio della nuova serie musicale targata Paramount+ attesa per il 6 aprile. Nella miriade di elementi familiari ai fan cominciano a intravedersi spunti interessanti, dedicati alle origini della gang che tutti conosciamo. Pronti a tornare alla Rydell High?

Prima ancora della nascita dei famosi T-Birds, un gruppo di ragazze emarginate sceglie di distaccarsi da tutto il resto, creando una piccola comunità che ragiona seguendo le proprie regole. Così attraverso il trailer di Grease: Rise of the Pink Ladies cominciamo a sbirciare fra i corridoi della scuola, introducendo alcune delle dinamiche principali con i vari protagonisti.

Scritta e prodotta dalla showrunner Annabel Oakes, nel cast troviamo: Marisa Davila (Cheyenne), Isabel Wells (Olivia), Ari Notartomaso (Cynthia), Tricia Fukuhara (Nancy), Shanel Bailey (Hazel), Madison Thompson (Susan), Johnathan Nieves (Richie), Jason Schmidt (Buddy,) Maxwell Whittington-Cooper (Wally) e Jackie Hoffman (Vicepreside McGee).