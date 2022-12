Grease: Rise of the Pink Ladies, primo sguardo alla serie prequel

La prima foto di Grease: Rise of the Pink Ladies anticipa il mood della serie prequel di Grease in arrivo su Paramount+ a inizio 2023.

EW ha offerto un primo sguardo alla serie Grease: Rise of the Pink Ladies, prequel del cult Grease creata da Annabel Oakes. Lo show riporterà il pubblico al Rydell High, questa volta nel 1954, quando la banda di ragazze conosciuta come Pink Ladies si forma per la prima volta.

"I fan del film originale dovrebbero essere felici", ha dichiarato Annabel Oakes. "Per noi Grease è la nave madre, parliamo sempre di come dobbiamo rendere omaggio e rispettare la nave madre".

L'originale Grease, a sua volta basato sull'omonimo musical teatrale, vedeva protagonisti Olivia Newton-John e John Travolta nei panni dei Sandy, la ragazza della porta accanto Sandy, e del donnaiolo Danny, che devono affrontare le sfide del liceo e il giudizio dei loro amici mentre cercano di trovare un modo per far funzionare la loro relazione.

Grease, la folle teoria della morte di Sandy diventa virale

A causa della sua devozione al film origina, Annabel Oakes era inizialmente scettica sull'idea di un prequel di Grease per la televisione. "Ho pensato, 'Nessuno ha bisogno di un nuovo Grease'", spiega descrivendo la sua reazione quando la Paramount l'ha approcciata per la prima volta. "L'originale Grease è assolutamente perfetto. Ma poi, ci ho pensato per un secondo e ho pensato: 'Quali domande senza risposta ho da Grease?' Perché tutto era molto ben collegato con Danny e Sandy. Ma io mi sono chiesta, 'Che cosa è successo con le Pink Ladies? Quelle erano vere gang di ragazze?' Ho iniziato a cercare su Google e ho scoperto che c'erano delle vere Pink Ladies al liceo del creatore originale di Grease, Jim Jacobs".

Al centro di Grease: Rise of the Pink Ladies incontreremo un nuovo gruppo di donne, guidate da Jane (Marisa Davila). Tuttavia, l'eredità dell'originale non è andata persa nel cast. "È davvero una grande responsabilità riportare indietro qualcosa di così iconico", afferma Marisa Davila. "Essere nello stesso colorato universo è stato il modo in cui ci siamo collegate a loro e abbiamo onorato ciò che erano in grado di fare".

Grease: Rise of the Pink Ladies approderà su Paramount+ a inizio 2023.