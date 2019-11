Grease: l'outfit di Olivia Newton-John venduto all'asta

Grease, film cult degli anni Settanta, è stato al centro di un'asta che ha messo in vendita l'iconico outfit di Olivia Newton-John nella sequenza finale del film ottenendo una cifra record che ha superato quota 400.000 dollari.

Gli abiti neri attillati creati per l'interprete di Sandy in vista delle riprese dell'epilogo della storia mostrata nel musical del 1978 facevano parte degli oltre 500 oggetti personali e da collezione che Olivia Newton-John ha messo in vendita tramite Julien's Auctions. L'outfit in pelle di Grease ha raggiunto quota 405.700 dollari nella giornata di sabato a Beverly Hills, nonostante il prezzo di partenza fosse di circa 140-260 mila dollari.

In vendita c'era anche l'abito creato per la première del film e il costume delle Pink Ladies, oggetti venduti rispettivamente per 18.750 e 50.000 dollari.

L'asta ha incassato in totale 2.4 milioni di dollari e una parte dei proventi verranno donati all'Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre in Australia.

La star del cinema sta attualmente lottando contro un cancro al seno che si è ripresentato dopo le cure effettuate nel 1992 e nel 2013.