Grease: Olivia Newton-John risponde alle accuse di sessismo: "Dobbiamo rilassarci un po'"

Olivia Newton-John, storica protagonista di Grease, ha deciso di rispondere a coloro che hanno mosso contro il film accuse di sessismo e omofobia.

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta in un'immagine promozionale del film

Un mese fa Grease è andato in onda nel Regno Unito, finendo nell'occhio del ciclone e venendo pesantemente criticato da numerosi utenti su Twitter che hanno sottolineato quanto il film sia invecchiato male e lo hanno accusato di misoginia e di incoraggiare le violenze sessuali e lo slut-shaming. A distanza di settimane, Olivia Newton-John, protagonista del film al fianco di John Travolta, ha risposto alle accuse dei sostenitori della cosiddetta "cultura della cancellazione".

Intervenuta nel podcast A Life of Greatness, l'attrice 72enne è stata felicissima di difendere Grease, dichiarando: "Penso che tutto questo sia un po' sciocco. Voglio dire, questo film è stato girato negli anni '70 ed è ambientato negli anni '50". La cantante di Physical ha quindi continuato: "Era uno spettacolo teatrale, è un musical, è divertente. È un musical cinematografico divertente da non prendere così tanto sul serio". Olivia Newton-John ha quindi continuato a sostenere la sua idea secondo cui la gente prenderebbe la cultura pop troppo sul serio. "Dobbiamo rilassarci un po' e goderci le cose per quello che sono. Non l'ho visto affatto così, penso che sia un film divertente che intrattiene le persone".

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta ne finale del film

Ricordiamo che Grease è stato uno dei film di maggior incasso degli anni '70 e con il tempo è diventato un classico di Hollywood. Quando il film è andato in onda sulla BBC il 26 dicembre, più di quattro decenni dopo la sua uscita cinematografica, molti giovani sono rimasti indignati da alcune scene del film, tra cui una finale in cui la studentessa Sandy (Newton-John) abbandona la sua immagine da brava ragazza per indossare i pantaloni attillati ed inizia a fumare soltanto per tentare di impressionare Danny (John Travolta). Un'altra scena che ha fatto indignare le persone è stata quella in cui Putzie, uno degli amici di Danny, si sdraia sul pavimento per guardare sotto le gonne di due studentesse. Altri spettatori si sono lamentati del testo di Summer Nights, in cui Danny descrive i tentativi di seduzione nei confronti di Sandy, con il coro che gli risponde "Dimmi di più, dimmi di più, lei ha lottato?"