Grease: un fan anonimo restituisce a Olivia Newton-John l'iconica giacca del film

Un fan anonimo avrebbe restituito a Olivia Newton-John l'iconica giacca di pelle che l'attrice indossa nel finale di Grease a rappresentare la trasformazione della sua Sandy.

Olivia Newton John in Grease

In una recente raccolta fondi per la ricerca sul cancro, malattia che ha colpito Olivia Newton-John, l'attrice ha messo all'asta il celebre giacchetto di pelle nera di Grease e altri memorabilia raccogliendo 2,4 milioni di dollari donati all'Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Center di Melbourne, Australia, sua città natale.

Il giacchetto di pelle indossato da Sandy nel finale è stato dato via per 243.200 dollari, ma in seguito il misterioso acquirente, che ha preferito restare anonimo, ha deciso di restituire il cimelio alla sua proprietaria. In un video, in cui il suo volto viene coperto digitalmente, l'uomo restituisce il giacchetto personalmente a Olivia dicendole:

"Questo giacchetto appartiene a te e all'anima collettiva di tutti coloro che ti amano, coloro per cui hai rappresentato la colonna sonora delle loro vite. Non dovrebbe stare nell'armadio di un milionario per vantarsi al country club. Per questa ragione lo restituisco alla sua proprietaria, che sei tu."