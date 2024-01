Grande Frratello, Mirko e Perla: Il ritorno di fiamma sotto lo sguardo compiaciuto di Greta

Anche il trentaduesimo appuntamento con il Grande Fratello ha visto un ampio segmento della puntata dedicato a Perla Vatiero e Mirko Brunetti con una fugace apparizione di Greta Rosetti, il triangolo di Temptation Island che Maria De Filippi ha gentilmente confezionato per Alfonso Signorini. Tra Perla e Mirko c'è stato anche un lungo abbraccio sottolineato dall'ovazione del pubblico apparsa eccessiva, a meno che nello studio non ci fossero solo fan della coppia.

Mirko e Perla al Grande Fratello

Il legame tra Mirko e Perla, dichiarato concluso a Temptation Island, sembra persistere. Anche quando si separarono durante il confronto al falò, Mirko, prima di andarsene, si voltò per guardare Perla, un gesto che i fan della coppia ricordano vividamente.

Il triangolo nato a Temptation Island, con l'imprenditore che abbandonò il programma insieme alla tentatrice Greta, ha fatto la sua ricomparsa al Grande Fratello. Gli autori del reality show stanno spingendo affinché tra Mirko e Perla ci sia il fatidico bacio che sancisca il ritorno di fiamma.

Un lungo abbraccio e un ritorno di fiamma?

Nella puntata del 23 gennaio, Perla e Mirko, oggetto di più segmenti rispetto ad altri concorrenti nella Casa, hanno potuto abbracciarsi nella Mystery Room. Durante il compleanno di Mirko, Perla gli aveva inviato i suoi auguri dalla Casa di Cinecittà, dichiarando: "Ti voglio bene, ma forse ti voglio bene non è niente."

Mirko le ha fatto un complimento sui capelli e ha affermato: "L'amore non è mai finito, ma stare insieme è un altro discorso", mentre il pubblico in studio chiedeva il tanto atteso "bacio", creando un momento imbarazzante sia per i due ragazzi che per il programma stesso.

Temptation Island, Mirko e Greta contro Perla: "Insulta Greta, il suo finto buonismo davanti alle telecamere"

L'affetto tra Mirko e Perla è evidente, ma se sia amore o semplicemente una conseguenza dei cinque anni passati insieme, lo scopriranno solo dopo l'avventura al Grande Fratello, quando potranno parlare senza telecamere e senza l'ingerenza di chi ha già preparato uno script senza tener conto dei loro reali sentimenti.

La dinamica cambiata tra Greta e Perla

Nel frattempo, la dinamica tra Greta e Perla è cambiata radicalmente. Da fidanzata e nemica, le due si sono ora definite sostenitrici reciproche. "Mirko e Perla si amano ancora, vedo come si parlano, si abbracciano. Secondo me c'è tanto amore tra loro", ha dichiarato Greta, con Mirko che ha risposto: "È bello il rapporto che si è creato tra Perla e Greta", un'affermazione che sembra quasi irrealistica.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: l'incontro tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti.