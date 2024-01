Grande Fratello: Perla fa gli auguri a Mirko: 'Ti voglio bene, ma forse ti voglio bene non è niente'

Per il compleanno di Mirko, dalla Casa del Grande Fratello sono giunti gli auguri speciali da parte di Perla.

Oggi è il compleanno di Mirko Brunetti, e Perla Vatiero, che spesso dimenticava la data durante la loro convivenza, ha voluto fargli gli auguri davanti alle telecamere del Grande Fratello, sperando che il messaggio arrivasse al destinatario. Nonostante l'imbarazzo, la ragazza ha formulato i suoi auguri, auspicando che il suo ex fidanzato sia circondato dall'affetto delle persone care in questo momento speciale.

Compleanno di Mirko Brunetti: Auguri Speciali da Perla Vatiero al Grande Fratello

Oggi Mirko Brunetti compie 27 anni, un'età che spaventa le rock star, timorose di entrare nel famigerato Club 27, ma non le persone comuni o i partecipanti ai reality show della televisione italiana come l'imprenditore reatino.

Uscito dopo un televoto dalla casa più spiata d'Italia, Mirko ha lasciato nel loft di Cinecittà Perla, la sua ex fidanzata, e Greta, la tentatrice che lo aveva conquistato durante Temptation Island.

Nei giorni di convivenza davanti alle telecamere del reality show, Mirko aveva spesso sottolineato, in maniera simpatica, che Perla, in passato, aveva puntualmente dimenticato la data del suo compleanno.

Il messaggio di Buon compleanno e il Legame Duraturo

Oggi non è andata così, Perla infatti ha ricordato che il 19 gennaio è il compleanno del suo ex fidanzato e, seppur imbarazzata, ha voluto fargli gli auguri in diretta televisiva, esprimendo il desiderio che lui trascorra la giornata nel migliore dei modi con le persone care.

Nonostante la fine della loro relazione, Perla ha dichiarato il legame persistente, definendo Mirko una delle persone più importanti della sua vita.

"Ti faccio tanti auguri, penso che sia l'unico anno in cui mi sia ricordata la data. Ti auguro che tu stia passando il tuo compleanno nel migliore dei modi, con le persone che ti amano", ha esordito Perla.

"Mi auguro che tu stai bene perchè sai quanto mi preoccupa il fatto che tu non sia sereno", ha aggiunto "Spero che il prima possibile te li possa fare da vicino perché, nonostante tutto, sai che io per te ci sono sempre".

"Ti voglio bene, ma forse ti voglio bene non è niente", ha continuato Perla che poi ha sottolineato come il legame con Mirko sia ancora forte "Sei una delle persone più importanti della mia vita. Lo sei stato, ma fondamentalmente lo sei ancora", ha concluso Perla Vatiero enfatizzando la forza del loro legame nonostante le sfide.

Le clip del reality show

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Perla Vatiero fa gli auguri a Mirko Brunetti