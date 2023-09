Temptation Island, Mirko e Greta contro Perla: 'Insulta Greta, il suo finto buonismo davanti alle telecamere'

Dopo un serie di discussioni via social tra Greta Rossetti e Perla Vatiero, due protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, è intervenuto Mirko Brunetti. Il giovane, sempre attraverso Instagram, ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per l'atteggiamento di Perla, sua ex fidanzata, nei confronti di Greta, la tentatrice di cui si è innamorato durante la sua partecipazione al programma.

Le discussioni tra Greta e Perla sono spesso scatenate da segnalazioni fatte dai loro follower. Il dissing di queste ultime ore, infattiha avuto origine da alcuni messaggi ricevuti da Perla in cui le raccontavano che tra Mirko e Greta era tutto finito. "Non me ne frega un ca..o" ha detto Perla, volendo mettere una pietra sopra al suo vecchio rapporto

Greta, da parte sua, le aveva risposto "Quando vogliono far finta di essere superiori ma non fanno altro che parlare di te. So che pensi a me".

Mirko Brunetti parla di Perla e Greta

Le frecciatine nelle ultime ore sono continuate ed ora a parlare, per la prima volta è Mirko. Il reatino ha dichiarato su Instagram che vuole rendere pubblica la verità su una situazione che è andata avanti troppo a lungo, esprimendo preoccupazione per gli insulti subiti da Greta da parte di terzi, e affermando che il rispetto deve essere reciproco. Ha sottolineato anche di non aver mai espresso pubblicamente il suo punto di vista prima d'ora.

"Premetto che l'unica intenzione è che certe cose vengano fuori per come sono andate e che per troppo tempo ho lasciato correre.Il finto buonismo e il vittimismo a favor di telecamere e social non mi piace. Sono due mesi che, dalla diretta interessata, Greta subisce insulti molto pesanti dentro ma soprattutto fuori i social", si legge nelle storie di Instagram di Mirko. "Sono stato zitto per carattere e per evitare discussioni. Siamo stati fin troppo signori a rimanere in silenzio. Ma siamo essere umani anche noi e tutto ha un limite. Il rispetto deve essere reciproco e non solo a convenienza. P.S: Comunque nonostante tutto l'unico che non si è mai espresso su altre storie e che da dentro al villaggio a oggi non ha sputato nel piatto dove ha mangiato sono io. C'è chi dimentica troppo in fretta"