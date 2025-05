Grande Fratello, Zeudi Di Palma rinvia il meet and greet: "minacce e boicottaggi". Ecco cosa sta succedendo

La giovane ex gieffina costretta a rimandare il suo primo incontro con i fan per motivi di sicurezza dopo un'ondata di attacchi online.

Pochi giorni fa, tramite i suoi canali social, era stato annunciato un atteso meet and greet tra Zeudi Di Palma e i suoi fan. L'ex concorrente del Grande Fratello avrebbe dovuto interagire con il pubblico l'11 giugno al Teatro Olimpico di Roma, in un evento che però non è stato accolto con l'entusiasmo sperato da tutti.

Un evento nato sotto una cattiva stella

Fin da subito, infatti, l'incontro aveva generato critiche per via dei costi elevati: si parlava di 50 euro per un posto in balconata, fino a 120 euro per l'esperienza completa. Ora, la notizia è stata comunicata poco fa, l'evento è stato ufficialmente annullato.

il rinvio del meet and greet

A dare la comunicazione è stata la De Hierro Music Entertainment, agenzia cilena che cura l'immagine della giovane ex gieffina. Nonostante i biglietti fossero già in vendita, l'organizzazione ha deciso di sospendere l'iniziativa "a causa di problemi emersi nelle ultime ore".

Zeudi Di Palma

Sul sito ufficiale dell'agenzia, si legge che la cancellazione è stata motivata dai "tentativi di boicottaggio e gravi minacce rivolte a Zeudi attraverso i social media". Una dichiarazione che lascia spazio a diverse interpretazioni, soprattutto per quanto riguarda i presunti boicottaggi, su cui non è stato fornito alcun dettaglio preciso.

Le minacce, purtroppo, sono una realtà fin troppo nota per chi esce da un reality come il Grande Fratello. Da Instagram a X, molti volti noti del programma si ritrovano bersagliati quotidianamente da haters e commenti tossici.

Non solo Zeudi: anche altri ex concorrenti hanno denunciato episodi simili. Pamela Petrarolo, ad esempio, aveva pubblicato sui social alcuni messaggi inquietanti ricevuti dai fan della Di Palma, nei quali venivano persino minacciate le sue figlie. "Questo è solo un briciolo della melma che mi arriva ogni giorno", aveva scritto l'ex volto di Non è la Rai, portando alla luce una situazione preoccupante.

A quanto pare, il clima d'odio ha colpito anche Zeudi, spingendo gli organizzatori a rimandare l'evento a settembre, con la speranza che, nel frattempo, la tensione sui social si plachi. Magari proprio in concomitanza con l'avvio della nuova edizione del reality, che potrebbe spostare l'attenzione mediatica su nuovi protagonisti.