Grande Fratello, fan di Zeudi a Pamela: “Potresti imbatterti in persone che faranno del male a tua figlia”

L'ultima edizione del Grande Fratello si è chiusa da oltre un mese, ma fuori dalla Casa il clima resta rovente. A far discutere non sono tanto le dinamiche di gioco, quanto il comportamento tossico di alcuni fandom. In particolare, quello di Zeudi Di Palma - conosciuto con i nomi Zelena o Zeudiners - è finito al centro delle polemiche per presunti atteggiamenti estremi. Secondo alcune indiscrezioni, i comportamenti eccessivi delle fan avrebbero persino portato la produzione di Verissimo a rinunciare all'invito dell'ex reginetta in studio, per evitare ulteriori tensioni.

Attacchi feroci dopo il reality: il racconto di Mattia Fumagalli

Molti ex concorrenti sono stati bersaglio di insulti e minacce da parte di queste fan. Uno dei casi più clamorosi è quello che ha visto protagonista, suo malgrado, Mattia Fumagalli, che ha deciso di raccontare la sua esperienza nel format L'Angolo Malala, condotto da Pamela Petrarolo.

Durante l'intervista, Mattia ha dichiarato:"Mi hanno augurato il peggio. Persino il ritorno del bullismo. Mi hanno dato del cogli.ne, dicevano che dovevo stare zitto, che non ero degno di rappresentare la comunità LGBTQ+. È stato un vero linciaggio verbale. Potrei scrivere un'enciclopedia con tutto quello che ho letto." Un episodio che ha riportato l'attenzione sulla tossicità di certi gruppi organizzati, che sembrano trasformare ogni critica o opinione in un pretesto per scatenare l'odio.

Mattia Fumagalli

Minacce a Pamela Petrarolo: nel mirino anche le figlie

Le conseguenze di questa tensione si sono fatte sentire anche per la stessa ideatrice del format. Poche ore dopo la pubblicazione dell'intervista a Fumagalli, l'ex volto di Non è la Rai ha ricevuto messaggi inquietanti da parte di presunte fan di Zeudi. Tra questi, alcune minacce dirette alle sue figlie Alice e Angelica.

"Le reti sono pericolose e potresti imbatterti in persone come me che faranno del male a tua figlia Alice e ad Angie con energia negativa. Non morirai felice, lo giuro. Smettila di fare il mendicante parlando male delle persone." E ancora: "Che bisogno ha Alice di ricevere energia negativa da tutto il mondo solo perché sua madre, che chiede l'elemosina, parla male di persone che non hanno detto nulla contro di lei?"

La risposta: "Non mi faccio fermare"

Di fronte a questi attacchi, Pamela Petrarolo ha deciso di non tacere. In una storia su Instagram, ha risposto duramente, promettendo di continuare a parlare di quanto sta accadendo: "Questo è solo un briciolo della melma che mi arriva ogni giorno", si legge in una sua storia di Instagram.

"E mi chiedo: perché non si può commentare civilmente il percorso di una persona in un reality, senza essere minacciati, aggrediti o insultati? Cosa si nasconde dietro questo movimento d'odio e dietro il silenzio della beniamina di queste persone fuori controllo?" E ha concluso con un annuncio: "Una risposta c'è, e io sono pronta a non farmi fermare da questi individui. Ne parleremo seriamente nel prossimo appuntamento de L'Angolo di Malala."