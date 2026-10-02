Grande Fratello Vip, un topo irrompe nella Casa: scatta la caccia

Un inatteso ospite ha movimentato la giornata dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo l'avvistamento da parte di Giulia Provvedi, è partita la ricerca del roditore mentre la regia cambiava inquadratura.

I topi continuano a essere protagonisti al Grande Fratello Vip. Dagli studi di Cinecittà ai Lumina Studios, infatti, uno degli elementi ricorrenti del reality show è stata anche la presenza di roditori nella Casa. Anche la nona edizione del programma si è ritrovata così a fare i conti con un nuovo inatteso ospite.

Un topo nella Casa scatena la caccia dei concorrenti

Ad accorgersi per prima della presenza del topo è stata Giulia Provvedi, che, dopo aver visto l'animale, è saltata sulla sedia di Jonathan e ha iniziato a urlare: "C'è un topo in casa!"

Gli altri coinquilini sono quindi accorsi per cercare di individuare il roditore e provare a farlo uscire dalla Casa. Come hanno potuto vedere gli spettatori che seguivano il reality su Mediaset Extra o Mediaset Infinity, nel frattempo è scoppiato il caos tra i concorrenti.

La regia è intervenuta rapidamente, cambiando inquadratura e concentrandosi su un'altra stanza. Nel frattempo, anche Guendalina Tavassi ha commentato quanto stava accadendo, rivolgendosi alla figlia Chloe - che festeggiava il compleanno - e scherzando sulla situazione: "Andiamo a cercare la pantegana che c'è dentro casa".

Non è stato chiarito se la caccia al roditore abbia avuto successo e se il topo sia stato effettivamente catturato o allontanato dalla Casa. L'episodio, però, ha riportato alla memoria altri avvistamenti avvenuti nelle precedenti edizioni del reality. La presenza di topi nella Casa, infatti, non rappresenta una novità per il Grande Fratello Vip.

I precedenti al Grande Fratello Vip

Anche durante il Grande Fratello Vip 5 era stato segnalato un topo all'interno dell'alloggio della Contessa Patrizia De Blanck, che viveva in una stanza separata dagli altri concorrenti. Nella stessa edizione un altro roditore era stato visto camminare sotto il letto di Tommaso Zorzi. In un'altra occasione, invece, un roditore era stato immortalato da Striscia la Notizia sotto il letto di Alessandro Cecchi Paone. Anche Gianmaria Antinolfi aveva raccontato di averne visto uno all'interno del confessionale. A distanza di anni, dunque, la presenza dei roditori torna a far discutere dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.