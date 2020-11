Grande Fratello Vip 5, la camera di Patrizia De Blanck sotto accusa: puzza e addirittura un topo? (VIDEO)

Su Patrizia De Blanck il rumor girava anche prima del Grande Fratello Vip 5 ma le lamentele dei coinquilini sulla camera all'interno della casa di Cinecittà sembrano confermare quanto dichiarato dalle malelingue: la contessa non sarebbe una fanatica della pulizia.

Nelle ultime ore infatti a tenere banco, oltre ai litigi tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, sono state anche le constatazioni degli altri concorrenti sulla puzza che, a sentire Stefania Orlando e Andrea Zelletta, proverrebbe proprio dalle aristocratiche stanze. Sappiamo infatti il Grande Fratello ha concesso a Patrizia De Blanck, in virtù dell'età avanzata e degli acciacchi, una stanza singola e pare che proprio da lì arrivi un terribile tanfo che ormai disturba anche il naso degli altri concorrenti nel resto della casa.

Se Tommaso Zorzi aveva già toccato il delicato argomento parlando con Maria Teresa Ruta - "Una roba allucinante ragazzi. C'è unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole, io mi sono avvicinato, c'è puzzo. Quella camera è zozza. Io non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro. Sporcizia unica, c'era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto" - in giornata sono stati Stefania Orlando e Andrea Zelletta a sollevare la questione ancora una volta.

In particolare è stato l'ex concorrente di Uomini e Donne ad infierire sulla già precaria situazione igienica della camera della contessa: "Mamma mia, che canile! Puzza di fogne del bagno dove non c'è la ventilazione. Mamma mia, oggi stavo sul divano lì e mi veniva da vomitare".

Stefania Orlando ha cercato di spiegare il fenomeno: "Sì, ma sicuramente sarà un problema di ristagno. Forse lei si è abituata. Perché poi l'altro giorno quando sono entrata che lei era arrabbiata con Tommaso, si sentiva, però poi dopo un po' che stai dentro ti abitui e non la senti più". E il fedele Enock Barwuah ha avuto anche parole di preoccupazione per la salute della sua ormai amica Patrizia De Blanck, ma Andrea Zelletta è stato ancora una volta il più chiaro di tutti sulla questione: "Sì ma non è che è azoto, è puzza di merda!".

Certo non è la prima volta che qualche concorrente del GF Vip 5 prova a mettere sul banco la questione "stanza malsana" della contessa. All'arrivo in casa di Giulia Salemi erano stati Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi a raccontarle che, a quanto pare, ci sarebbe un piccolo ospite a far loro compagnia: un topo che hanno chiamato Renato. "Ragazzi i primi giorni qui dentro non sapete cosa si portava. C'erano i biscotti e poi il giorno dopo non c'erano più. Chissà che c'era lì. C'erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c'è stato quel problema...Renato" ha raccontato Pretelli, a cui ha fatto eco Tommaso Zorzi sostenendo che il piccolo roditore sarebbe stato attirato dal cibo che la De Blanck teneva (mal) custodito nella sua esclusiva camera singola.