Grande Fratello Vip 6, un topo nella casa mette in fuga i concorrenti

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è arrivato anche un topo, la sorpresa non è stata gradita dai concorrenti.

Al Grande Fratello Vip 6 i concorrenti hanno avuto una sgradita visita: un topo è entrato nella casa più spiata d'Italia seminando il panico tra i gieffini.

Anche in quest'edizione del reality la casa del Grande Fratello Vip è abitata dai topi, lo scorso anno l'indesiderato ospite aveva fatto capolino nell'abitazione di Cinecittà soggiornando nella stanza di Patrizia De Blanck e non disdegnando un giro nella stanza blu e in quella arancione. Quest'anno nel "container" di Cinecittà il simpatico roditore ha seminato il panico tra i concorrenti che l'hanno visto, le prime sono state Jessica Selassiè e Ainett Stephens che hanno iniziato ad urlare, mentre Soleil Sorge ha cercato rifugio proprio tra le braccia della principessa etiope. Manila Nazzaro, dopo aver visto l'intruso, ha provato a tranquillizzarle, dicendo che si trattava solo di un topolino di campagna di piccole dimensioni.

A vedere il topo sono stati anche Jo Squillo e Aldo Montano che, con grande coraggio, hanno provato ad inseguirlo e stanarlo. La regia, ovviamente, ha subito cambiato immagine ma le urla dei concorrenti sono state registrate e pubblicate sui social da chi segue la diretta su Mediaset Extra.

Lo scorso anno, per evitare la censura della regia, al topo era stato dato un nome in codice: Renato.