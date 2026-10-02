Grande Fratello Vip, il due di picche di Megan Ria a Giacomo Gallani: "Sto bene da sola"

Giacomo Gallani ha fatto la sua mossa con Megan Ria, ma la ballerina ha chiarito di non provare la stessa attrazione e di stare bene da sola, pur apprezzando il modello come persona.

Giacomo Gallani è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip che, in queste prime settimane di programma, si è messo meno in luce. Tanto che molti spettatori faticano ancora a ricordare la sua presenza nella Casa. Il modello, che ha lavorato per importanti marchi come Dior, Armani e Moncler, fin dal suo ingresso ha più volte confessato di essere attratto da Megan Ria e ieri ha provato a conquistarla, ma la risposta della ballerina è stata chiara.

Giacomo Gallani prova a conquistare Megan Ria

Parlando del suo interesse per la ragazza con uno dei suoi coinquilini, Giacomo aveva raccontato le sensazioni che prova quando si trova accanto alla ballerina. "Lo vedo proprio da come mi sento quando la guardo, sento qualcosa", aveva ammesso, spiegando di avere continuamente voglia di guardarla e di farle un sorriso.

Gallani aveva anche riflettuto sul possibile atteggiamento di Megan: "Ci conosciamo da poco. Magari ha un'idea sbagliata di me". E aveva aggiunto: "Oppure magari vuole che mi esponga un po' di più".

Alex Belli e Giacomo Gallani

A quel punto il concorrente ha deciso di chiedere consiglio ad Alex Belli sul tipo di sorpresa da preparare per Megan. Dalla mente dei due è nata l'idea di una vera e propria caccia al tesoro. Secondo Belli, per conquistare Megan sarebbe stato necessario prima di tutto farla ridere e puntare sull'ironia. L'idea era quindi quella di organizzare una speciale caccia al tesoro: una volta trovato il primo bigliettino, Megan avrebbe dovuto seguire una serie di indizi, tutti scritti in rima, per riuscire a trovare i successivi.

Megan Ria apprezza il gesto, ma non prova qualcosa di più

In realtà, a quanto pare, Giacomo si è limitato a scrivere un solo biglietto a Megan. La ballerina, parlando con alcuni suoi compagni d'avventura, ha raccontato di aver apprezzato il gesto e di averlo trovato dolce, ma ha anche spiegato di non aver provato nulla di più di una sensazione di tenerezza quando ha aperto il bigliettino.

Megan non si sente quindi pronta a costruire qualcosa di serio e ammette di non amare le situazioni forzate. Più tardi la ballerina ha deciso di chiarire definitivamente la faccenda con Giacomo. Megan gli ha spiegato di considerarlo un bel ragazzo e una persona sensibile, ma di non essere attratta da lui. "Non sento questa cosa forte. Non ha molto senso impiegare altro tempo per capire, visto che non sento questa cosa", ha spiegato.

Megan legge il biglietto di Giacomo

Il confronto tra Megan e Giacomo

Megan ha poi raccontato a Giacomo di aver cambiato idea su di lui dopo averlo conosciuto meglio. "Inizialmente ero partita dicendoti di no, poi mi sono ricreduta e il pensiero che avevo su di te si è smontato. Intendo dire che ero partita super frenata, poi ho mollato un po' la corda perché ti ho conosciuto meglio".

La ballerina ha quindi precisato di apprezzarlo come persona, indipendentemente dalle dinamiche del gioco, ma di non provare quel sentimento che potrebbe portarla a iniziare una relazione: "sto bene da sola. Se dovessi avere qualcosa è perché davvero sento qualcosa di viscerale dentro, ma non la sento ora", ha spiegato Megan.

La concorrente ha poi cercato di preservare il rapporto con Giacomo all'interno della Casa: "Resti una persona a cui voglio bene dentro la Casa. Sono venuta a parlarti perché non volevo tirarla per le lunghe. Non vorrei che ora si rovinasse quello che c'è tra di noi". E ancora: "Io ho piacere a chiacchierare con te, a sapere come stai. Mi piacerebbe continuare ad avere un rapporto. Ci sta che tu ora ti raffreddi, ma non vorrei che dopo averti detto questo, le cose si rovinino".

La reazione di Giacomo Gallani dopo il rifiuto

Giacomo Gallani, di fronte alle parole di Megan, ha detto: "Vuoi continuare ad avere un rapporto con me? Ok, anche perché siamo chiusi qui dentro. Comunque va bene, non so che dirti". Poco dopo, però, Giacomo ha ammesso quanto sia difficile per lui continuare a convivere con Megan dopo aver ricevuto il suo rifiuto. "Proverò a fare finta di niente, ma non ce l'ho con te, solo che non è facile per me, non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere, a ricevere un no e poi a continuare a stare 24 ore su 24 con quella ragazza".