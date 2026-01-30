Grande Fratello Vip: svelati i concorrenti scelti da Signorini prima delle dimissioni

Tra i concorrenti previsti da Signorini c'erano sportivi, volti del piccolo schermo e social influencer, ma la produzione ha deciso di ripartire da zero dopo le recenti polemiche.

Prima dello scandalo Corona, Alfonso Signorini aveva già delineato un cast eterogeneo per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che avrebbe dovuto portare nomi tra televisione, politica, sport e spettacolo all'interno della Casa più famosa d'Italia.

I concorrenti scelti da Alfonso Signorini

Secondo quanto svelato da Davide Maggio, tra i concorrenti scelti figuravano personalità di spicco come Walter Zenga, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Karina Cascella, Antonella Elia, Adriana Volpe, Marco Berry, Ringo, Rettore e Ilona Staller.

Non mancavano volti noti del piccolo schermo e dei social, tra cui Francesca Manzini, Armando Incarnato e Carlotta Ferlito, oltre a figure emergenti come Monica Contraffatto, Mariano Gallo (Priscilla), Anna La Rosa e Sara Gaudenzi.

Raimondo Todaro potrebbe essere ripescato anche nella nuova edizione

Il progetto innovativo prima del ciclone Corona

Il progetto originale, pensato da Signorini e dal gruppo autoriale, prevedeva l'ingresso anticipato dei concorrenti nella Casa circa una settimana prima della prima puntata, con una diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. La serata sarebbe stata strutturata in due momenti: il reality vero e proprio e un talk di approfondimento con esperti, giornalisti e parenti dei concorrenti, supportato da due opinionisti diversi per ciascun segmento.

Il nuovo piano della produzione e la stagione ridotta

Tuttavia, le dichiarazioni di Fabrizio Corona hanno scatenato un vero e proprio ciclone mediatico, costringendo Signorini a sospendersi e a rivedere completamente il progetto. Il cast iniziale è stato dunque cancellato e la produzione ha deciso di ripartire da zero, anche se alcuni nomi potrebbero essere ripescati in vista della nuova edizione, prevista da metà marzo e ridotta a sei settimane per contenere le polemiche.

Mediaset ha affidato la prossima stagione del reality più longevo della televisione italiana a Ilary Blasi, la conduttrice conosce bene il format, avendo condotto le prime tre edizioni del programma, ed è molto amata dal pubblico che segue questo genere di intrattenimento, nonostante il fallimenti di The Couple.