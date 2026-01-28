Alfonso Signorini chiede un risarcimento a Fabrizio Corona dopo Falsissimo

La settimana si è aperta con una vittoria di Alfonso Signorini su Fabrizio Corona. Lunedì, infatti, il giudice Roberto Pertile ha accolto l'esposto presentato dagli avvocati del conduttore, intimando a Corona di rimuovere da tutte le piattaforme i video in cui parlava di Signorini e vietandone qualsiasi futura pubblicazione. Ora l'avvocato del conduttore del Grande Fratello ha presentato una domanda di risarcimento, e vediamo su che basi.

Le nuove dichiarazioni di Corona nel suo podcast

Nonostante l'ingiunzione, nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha nuovamente nominato più volte Signorini, sostenendo che nella puntata condivisa lunedì sera avrebbe dovuto mostrare: "Le chat esclusive tra Medugno e Piscopo che confermano i reati di Signorini, l'intervista al secondo ragazzo che lo ha denunciato, quella a un altro ragazzo che vuole denunciare, l'intervista ad Alex Migliorini con foto e chat" aggiungendo: "Ve li faremo vedere un'altra volta, perché vinceremo il ricorso e li pubblicheremo".

La richiesta di risarcimento e la possibile multa

Questo comportamento, unito alla mancata rimozione dei video entro il termine stabilito dal giudice, ha convinto gli avvocati di Alfonso Signorini a depositare una richiesta di risarcimento. Il giudice Roberto Pertile aveva infatti stabilito una multa di 2.000 euro per ogni giorno e per ciascuna violazione. Qualora tali violazioni venissero confermate, Fabrizio Corona dovrà corrispondere un risarcimento il cui importo sarà determinato dal Tribunale di Milano.

Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo

L'intervento di Mediaset contro Fabrizio Corona

Contro la puntata di Falsissimo andata in onda ieri è intervenuta anche Mediaset, con un duro comunicato riferito alla puntata del 26 gennaio. L'azienda ha dichiarato: "Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità, ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie".

Mediaset pronta a tutelarsi in ogni sede

Nel comunicato, Mediaset ha inoltre ribadito il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e l'intera azienda in ogni sede competente, contrastando "ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d'odio mascherata da libertà di parola".