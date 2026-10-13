Grande Fratello Vip, sei concorrenti al televoto: scontro tra Jonathan, Marina e Andreas

Scontri, accuse e alleanze in bilico animano la puntata del Grande Fratello Vip. Jonathan Kashanian si confronta con Marina La Rosa e Andreas Muller, mentre sei concorrenti finiscono al televoto.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si chiude tra tensioni, accuse e rapporti sempre più difficili nella Casa. Jonathan Kashanian, Marina La Rosa e Andreas Muller sono protagonisti di confronti accesi, mentre le nomination portano sei concorrenti al televoto e mettono a rischio la loro permanenza nel reality.

Grande Fratello Vip: le dinamiche della nona puntata

L'appuntamento si è aperto con il confronto annunciato tra giovani e veterani. Questi ultimi hanno accusato i concorrenti più giovani di subire l'influenza di Jonathan Kashanian, considerato da alcuni uno dei protagonisti più abili nelle dinamiche della Casa. "Se li rigira come vuole", ha tuonato Guendalina, accusando i coinquilini più giovani di comportarsi come i classici "comodini" da reality, ovvero concorrenti poco incisivi nelle dinamiche del gioco.

Le polemiche hanno confermato come le tensioni più importanti di questa edizione coinvolgano soprattutto i concorrenti più esperti, spesso al centro delle discussioni e delle strategie.

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Jonathan Kashanian contro Marina La Rosa: accuse e provocazioni

Tra i confronti più accesi della puntata c'è stato quello tra Jonathan Kashanian e Marina La Rosa. La concorrente lo ha accusato di ascoltare le conversazioni degli altri per poi riferirle ai coinquilini, alimentando sospetti e tensioni.

"Lui strumentalizza per ferire", ha dichiarato Marina, mettendo in discussione il comportamento di Jonathan. La replica del concorrente non si è fatta attendere: "Io sono qui per me stesso, tu mi temi e vivi di competizione". Per dimostrare di non temerlo, Marina ha persino proposto di aprire un televoto flash, lasciando al pubblico la scelta su chi dei due dovesse restare nella Casa.

Andreas Muller chiude i rapporti con Jonathan

Il confronto tra Jonathan e Andreas Muller ha ulteriormente alimentato le tensioni. L'ex protagonista di Amici ha ribadito di non avere intenzione di riconciliarsi con il coinquilino, dopo una serie di incomprensioni reciproche e le accuse di omofobia di Jonathan nei suoi confronti.

Nel corso della discussione è tornato al centro dell'attenzione un episodio legato a un alterco tra Andreas e Danto. Secondo quanto ricostruito durante il confronto, Muller avrebbe reagito dicendo: "È meglio che la finisci o tiro fuori le chat".

Il contenuto dei messaggi non è stato chiarito, ma la vicenda ha riacceso il dibattito sulle modalità con cui i concorrenti affrontano i conflitti all'interno della Casa. Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla questione, criticando il comportamento di Andreas e sottolineando la gravità delle presunte minacce rivolte a Danto. Andreas, dal canto suo, ha confermato di non voler ricucire il rapporto con Jonathan.

Alex Belli e Marina La Rosa, riavvicinamento o strategia?

Un altro momento significativo ha riguardato Alex Belli e Marina La Rosa, che dopo settimane di incomprensioni sembrano aver trovato un nuovo punto d'incontro. I due concorrenti non si sono mai particolarmente sopportati, ma la convivenza ha contribuito a modificare i loro rapporti. Un cambiamento che, tuttavia, ha sollevato diversi dubbi tra gli altri inquilini.

Marina La Rosa e Andreas Muller

Danto e Megan hanno messo in discussione la sincerità del riavvicinamento, mentre Alex ha difeso la propria libertà di cambiare opinione "perché solo gli stolti non cambiano parere", ha osservato il concorrente. Marina ha spiegato di aver rivalutato Alex durante la convivenza: "Mi sembra veramente il più normale". Per Selvaggia Lucarelli, però, dietro questa nuova intesa potrebbe nascondersi una precisa strategia di gioco.

Valeria Marini e Carmen Di Pietro, incidente e risate nella Casa

Non sono mancati momenti più leggeri durante la puntata. Valeria Marini e Carmen Di Pietro sono state protagoniste di un simpatico confronto per uno specchio rotto di Carmen che Valeria vuole buttare. Il faccia a faccia, è il caso di dire, si è concluso con una scivolata e una botta in testa per Valeria. L'episodio ha rapidamente attirato l'attenzione sui social, dove la scena è diventata materiale per nuovi meme. "Ho bisogno del dottore. Sto sanguinando", ha esclamato Valeria, trasformando l'imprevisto in uno dei momenti più commentati della serata.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, futuro sentimentale in bilico

Dopo l'addio a Gian Marco, il futuro sentimentale di Piera Meloni resta incerto. Nel frattempo, Alessandro Roncaccia ha deciso di fare un passo indietro, lasciandole lo spazio necessario per riflettere e prendere una decisione.

La situazione continua ad alimentare discussioni dentro e fuori dalla Casa. Le opinioniste e gli autori sembrano seguire spingere a favore di questa possibile evoluzione sentimentale, che potrebbe trasformarsi in una delle dinamiche centrali delle prossime puntate.

Televoto Grande Fratello Vip, i risultati delle percentuali

Nel corso della puntata sono stati comunicati anche i risultati del televoto precedente. Jonathan Kashanian è risultato l'ultimo classificato, con il 17,20% delle preferenze.

Ecco le percentuali rese note durante la serata:

Andreas Muller: 54,59%

54,59% Moreno Morello: 28,21%

28,21% Jonathan Kashanian: 17,20%

Al fianco di Jonathan è finito anche Giacomo Gallani, ultimo concorrente rimasto al termine di una catena di salvataggio iniziata proprio da Kashanian.

Chi sono i sei concorrenti in nomination?

Al termine della puntata, dopo le performance settimanali vinte dai concorrenti più giovani e l'incontro tra Alessandro Varsi e sua madre, è arrivato il momento delle consuete nomination. Questa volta il rischio eliminazione riguarda ben sei concorrenti:

Giacomo Gallani

Jonathan Kashanian

Marina La Rosa

Megan Ria

Andreas Muller

Moreno Morello

Il pubblico sarà chiamato a esprimere la propria preferenza e il concorrente meno votato dovrà lasciare la Casa nella prossima puntata.

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip?

L'appuntamento con il Grande Fratello Vip è fissato per venerdì 16 ottobre. Sarà una puntata decisiva per conoscere il nome del prossimo eliminato e scoprire come si evolveranno le alleanze e i rapporti tra i concorrenti.

Con sei Vip al televoto, gli equilibri della Casa potrebbero cambiare ancora una volta, mentre le tensioni tra Jonathan, Marina e Andreas promettono di continuare ad alimentare il dibattito.