GF Vip, Valeria Marini vuole una storia con Jack ma lui risponde: "Meglio un dente rotto"

In vista della puntata di stasera, lunedì 12 ottobre, del Grande Fratello Vip, i due gruppi di concorrenti si stanno preparando alle rispettive performance. Nella Casa, però, non mancano i momenti destinati a far discutere, tra baci inaspettati, confessioni e possibili nuovi intrecci sentimentali.

Protagonista del siparietto è Valeria Marini, che ha chiesto di inserire un bacio con Giacomo Gallani nella coreografia della sua esibizione, coinvolgendo anche Carmen Di Pietro. La showgirl sembra intenzionata a rendere la scena particolarmente convincente e, dopo aver ottenuto la collaborazione di Carmen, ha invitato Giacomo a lasciarsi andare.

"Amo, però apri la bocca, rifacciamolo", ha esclamato Valeria, spronando il coinquilino a essere più passionale. Dopo qualche momento di imbarazzo, i due hanno ripetuto la scena, dando vita a un bacio più convincente. Ma si è trattato soltanto di una scelta scenica oppure dietro questo gesto si nasconde un interesse che va oltre il gioco?

Valeria Marini con i coinquilini

Valeria Marini ha una cotta per Giacomo? I dubbi nella Casa del Grande Fratello Vip

Poco dopo, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi si sono ritrovate a parlare con Giacomo e Carmen Di Pietro, cercando di capire se la scelta di Valeria nascondesse un interesse sentimentale. Marina ha rivolto una domanda diretta a Carmen: "Secondo te Valeria ha una cotta per Giacomo?".

Secondo Carmen, la scelta del coinquilino sarebbe legata soprattutto al fatto che Giacomo è libero e disposto a stare al gioco. Di diverso avviso, invece, Giulia Provvedi, secondo cui Valeria Marini potrebbe essere realmente interessata a Giacomo. Le attenzioni della showgirl, dunque, hanno acceso la curiosità degli altri concorrenti, che si interrogano sulla natura del rapporto tra i due.

La confessione di Valeria Marini nella sauna

A rendere ancora più intrigante la vicenda è stata la stessa Valeria. Mentre si trovava nella sauna con Alex Belli e Giancarlo Danto, la showgirl ha ammesso che non le dispiacerebbe un possibile avvicinamento sentimentale con il ventinovenne romano.

"Per me ci vorrebbe un'altra storia, che sarebbe tra me e Jack", ha dichiarato Valeria, lasciando intendere di essere aperta alla possibilità di dare vita a una nuova dinamica sentimentale nella Casa.

La showgirl avrebbe poi aggiunto che una storia potrebbe portare un po' di pepe alle giornate del reality. Parole che hanno inevitabilmente alimentato il chiacchiericcio degli altri concorrenti, sempre più curiosi di capire se tra Valeria e Giacomo possa nascere qualcosa di più di una semplice complicità.

Jack racconta le attenzioni ricevute dalla showgirl

Nel frattempo, Giacomo si è confidato con Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Marina La Rosa, raccontando alcuni episodi che lo avrebbero visto protagonista insieme alla showgirl. "Continuava a ripetermi che sono bello e che ho dei bellissimi denti", avrebbe raccontato il modello, spiegando che Valeria, in più occasioni, gli avrebbe accarezzato il viso e chiesto di guardarla negli occhi.

A chiudere il siparietto ci ha pensato Giancarlo Danto, che ha rivolto a Giacomo una domanda decisamente provocatoria: "Cos'è stato più bello, il bacio con Valeria o spaccarsi un dente?". La risposta del modello, pronunciata tra le risate, è stata tutt'altro che romantica: meglio spaccarsi un dente.