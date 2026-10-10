Jonathan Kashanian minaccia di lasciare il GF Vip: finirà come gli altri?

Dopo le tensioni della puntata di ieri e le discussioni proseguite nel post-diretta, al Grande Fratello Vip arriva un'altra minaccia di abbandono. Questa volta a sbottare è Jonathan Kashanian, che non ha nascosto la propria insofferenza per quanto accaduto, arrivando a mettere in dubbio la sua permanenza nella Casa. Ma la domanda è inevitabile: passerà davvero dalle parole ai fatti o finirà come gli altri concorrenti che hanno già manifestato la volontà di andarsene?

Jonathan Kashanian sbotta dopo la diretta del Grande Fratello Vip

A far perdere la pazienza a Jonathan è stato un video mostrato durante la puntata, che il concorrente ha giudicato tendenzioso e non rappresentativo della realtà. "Quel video montato così, con quelle frasi, faceva vedere delle cose che non sono vere. Se sei onesto fai vedere un video dove noi bisbigliamo al buio, è un video tendenzioso", ha dichiarato, contestando la ricostruzione proposta.

Il suo sfogo è poi diventato ancora più esplicito. "A questo punto dico, mi sta bene, ma non mi faccio mettere all'angolo, piuttosto dichiaro tutto e me ne vado. All'angolo no, o giocano pulito o io non sto al gioco", ha affermato, lasciando intendere di essere arrivato al limite della sopportazione.

Jonathan Kashanian con Megan Ria e Alessandro Roncaccia dopo la puntata del 9 ottobre

Jonathan ha anche spiegato di non voler alimentare ulteriori scontri né snaturare il proprio modo di essere per adattarsi alle dinamiche del reality. "Se io continuo con il mio stile, con questo modo e questa regia, non c'è guerra e io non voglio fare la guerra", ha aggiunto.

Parole che mostrano un malcontento evidente e che hanno aperto uno scenario preciso: quello di un possibile addio anticipato al programma.

Dopo Valeria Marini e Andreas Muller, Jonathan è il terzo a parlare di addio

La sua presa di posizione arriva in un momento in cui le minacce di abbandono sembrano ripetersi nella Casa. Prima di Jonathan, anche Valeria Marini e Andreas Muller avevano manifestato l'intenzione di lasciare il reality. Una sequenza che rende il suo sfogo ancora più significativo, ma che non significa necessariamente che la situazione avrà lo stesso epilogo.

Nel corso del suo intervento, Jonathan ha ribadito di non voler essere trascinato in quello che considera un gioco al ribasso. "A 45 anni non mi faccio trascinare nel fango", ha dichiarato, spiegando di non essere disposto a sacrificare il proprio modo di essere per restare in gara qualche settimana in più.

Il concorrente ha inoltre lasciato intendere che, se dovesse decidere di chiudere questa esperienza, difficilmente sarebbe disposto a cambiare idea soltanto per partecipare alle attività organizzate nella Casa. "Se la festa è finita per me, è finita", ha affermato.

Lasciare il Grande Fratello Vip: tra sfoghi e vincoli contrattuali

Manifestare la volontà di abbandonare il programma, tuttavia, non equivale a lasciare effettivamente la Casa. La partecipazione a un reality è regolata da accordi contrattuali che possono prevedere conseguenze economiche in caso di ritiro anticipato, a seconda delle clausole sottoscritte.

Dopo Valeria Marini e Andreas Muller, anche Jonathan si aggiunge quindi alla lista dei concorrenti che hanno prospettato l'uscita dal reality. Resta da capire se questa volta lo sfogo si trasformerà in una scelta concreta oppure se, dopo la rabbia del post-puntata, Jonathan deciderà di restare.