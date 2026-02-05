Grande Fratello Vip riparte da zero: quattro nomi forti per salvare l’edizione di marzo

Cast azzerato, strategia ribaltata e nuove scelte editoriali. Il Grande Fratello Vip riparte a marzo con Ilary Blasi e quattro concorrenti pronti a riportare attenzione sul reality.

Il Grande Fratello Vip, in partenza a metà marzo, si prepara a una delle edizioni più complesse e delicate della sua storia. Quella che doveva essere una ripartenza si è trasformata in una vera e propria rivoluzione forzata, complice un clima mediatico infuocato e un cast inizialmente finito quasi del tutto nel cestino.

Ilary Blasi chiamata alla sfida più difficile

Le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona, che con il podcast Falsissimo ha di fatto messo fuori gioco Alfonso Signorini - che si è autosospeso da Mediaset - e travolto l'impianto della precedente gestione, hanno portato Mediaset a rivedere radicalmente i piani. A questo si sono aggiunte la denuncia presentata alla Procura di Milano da Antonio Medugno nei confronti dell'ormai ex conduttore, creando una situazione definita negli ambienti televisivi come "pesante e avvelenata".

A raccogliere il testimone sarà Ilary Blasi, chiamata a guidare un'edizione che dovrà riconquistare il pubblico dopo il calo di ascolti delle ultime stagioni, compresa quella autunnale condotta da Simona Ventura. Una missione tutt'altro che semplice.

Ilona Staller in arte Cicciolina

La linea Mediaset: "Vip veri, basta influencer"

Pier Silvio Berlusconi avrebbe dato indicazioni molto chiare: nella Casa dovranno entrare personaggi noti al grande pubblico, non influencer famosi solo su TikTok o Instagram, come accaduto nelle edizioni più recenti. Per questo motivo, gli autori starebbero lavorando senza sosta per mettere insieme un cast in grado di attirare attenzione fin dalla prima puntata.

Chi sono i primi nomi forti del nuovo cast

Secondo un articolo firmato da Alberto Dandolo e pubblicato su Oggi, quattro vip avrebbero già accettato l'invito della produzione:

Cicciolina - Un nome che da solo fa rumore. Icona pop, trasgressiva e imprevedibile, sarebbe una delle concorrenti più chiacchierate di sempre.

- Un nome che da solo fa rumore. Icona pop, trasgressiva e imprevedibile, sarebbe una delle concorrenti più chiacchierate di sempre. Francesca Manzini - Comica e imitatrice amatissima, pronta a portare ironia e ritmo nella Casa.

- Comica e imitatrice amatissima, pronta a portare ironia e ritmo nella Casa. Raimondo Todaro - Ballerino e volto storico della TV, reduce dal successo ad Amici.

- Ballerino e volto storico della TV, reduce dal successo ad Amici. Walter Zenga - L'ex portiere tornerebbe al Grande Fratello dopo la sua apparizione nella quinta edizione Vip, quando entrò solo per tentare una riappacificazione con il figlio Andrea, allora concorrente del reality e oggi legato sentimentalmente a Rosalinda Cannavò che conobbe all'interno della Casa.

Altri possibili ingressi e smentite

Secondo Bubino Blog, nella Casa potremmo rivedere anche Antonella Elia, volto storico del reality e garanzia di dinamiche forti. Hanno invece smentito la partecipazione: Karina Cascella e Vincenzo Schettini, il professore di fisica diventato popolare sul web. Entrambi, secondo le indiscrezioni, facevano parte della lista inizialmente selezionata da Alfonso Signorini, poi completamente rivista.