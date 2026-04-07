Grande Fratello Vip, Renato Biancardi nella bufera per la frase su Lucia: "Me l'ha data"

Nelle ultime ore, Renato Biancardi è finito al centro delle critiche sui social per una confessione fatta a Blu Prezia riguardo a una notte hot trascorsa con Lucia Ilardo nella casa del Grande Fratello Vip. Una frase giudicata di pessimo gusto, soprattutto alla luce dei discorsi fatti in precedenza sulla presenza della figlia a casa.

Chi è Lucia Ilardo: da Temptation Island al GF Vip

Lucia Ilardo è diventata nota al pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island, dove il tentatore Andrea rivelò a Rosario Guglielmi, suo ex fidanzato, che tra loro ci fosse stato un rapporto dopo la fine del programma. Inizialmente Lucia negò, ma in seguito ammise il tradimento.

L'esperienza nel programma di Maria De Filippi le ha aperto le porte del mondo dei reality, portandola fino al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Renato Biancardi, invece, è un creator napoletano già visto in passato a Ex on the Beach Italia.

Il rapporto nato nella Casa e i primi sospetti

I due si sono conosciuti all'interno della Casa più spiata d'Italia e si sono avvicinati molto rapidamente, arrivando a scambiarsi un bacio dopo pochi giorni. Un avvicinamento che a molti è sembrato sospetto, interpretato come una strategia per finire al centro delle dinamiche del programma, in un momento in cui l'attenzione era focalizzata soprattutto su altri concorrenti come Antonella Elia, Adriana Volpe, Paola Caruso e Francesca Manzini.

La notte sotto le coperte e i commenti degli altri concorrenti

Dopo una serie di litigi, i due si sono riavvicinati fino a vivere momenti di intimità sotto le coperte. I movimenti ripresi dalle telecamere lasciavano pochi dubbi, tanto che la regia ha preferito cambiare inquadratura. A notarlo è stata anche Francesca Manzini che, la mattina seguente, ha ironizzato sull'accaduto: ha raccontato di essere stata tenuta sveglia dai rumori e dai movimenti evidenti sotto le lenzuola.

La confessione di Renato e la polemica social

Nei daytime successivi, anche altri concorrenti, tra cui Francesco Todaro, hanno confermato quanto sospettato dal pubblico. La situazione è però degenerata quando Renato, parlando con Blu Prezia senza essere sollecitato, ha fatto una confessione esplicita sulla loro intimità. La regia ha nuovamente cambiato inquadratura, ma gli spettatori che seguono il programma su Mediaset Extra hanno registrato e diffuso il video.

Le sue parole - "Te l'ha detto che due giorni prima me l'ha data?" - hanno scatenato una forte reazione negativa sui social, dove molti utenti hanno criticato il tono e il contenuto della dichiarazione. Tra i commenti che si leggono sul web alcuni fanno riferimento anche al ruolo di padre del creator: "Ha una figlia, spero per lei non incontri un essere così"