Andreas Muller vuole lasciare il GF Vip dopo il “comodino” di Cesara Buonamici

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 2 ottobre, Andreas Muller ha vissuto uno dei momenti più difficili del suo percorso nel reality. A farlo crollare sono state soprattutto le parole di Cesara Buonamici, che durante la puntata lo ha definito un comodino, inserendolo insieme a Giacomo Gallani e Alessandro Varsi tra i concorrenti che, secondo lei, dovrebbero esporsi maggiormente nelle dinamiche della Casa.

La giornalista e opinionista, rivolgendosi ai concorrenti, ha invitato i tre a "darsi una svegliata", contrapponendoli a Marina e Alex, considerati invece più coinvolti nelle dinamiche del programma. Per Andreas quelle parole hanno avuto un peso molto maggiore di quanto probabilmente immaginasse. Terminata la puntata, il concorrente si è infatti lasciato andare a un lungo sfogo con Marina La Rosa, arrivando addirittura a piangere.

"Qui dentro continuavano a dire che sono il vincitore annunciato", ha raccontato Andreas, spiegando di essere stato colto alla sprovvista dal giudizio di Cesara. Secondo il concorrente, quella definizione ha aperto una sorta di "fessura" in un momento in cui si sente particolarmente isolato e protetto dal contesto della Casa.

Andreas Muller e Marina La Rosa

Andreas non ha nascosto nemmeno la rabbia provata subito dopo aver ascoltato quelle parole. Ha raccontato che avrebbe voluto reagire in maniera molto più istintiva, salvo poi rendersi conto di non aver ancora elaborato completamente quanto accaduto "Se fossi stato troppo istintivo avrei detto a Cesara che non so nemmeno chi sia e non mi interessa, mi sarebbe venuto spontaneamente di mandarla a quel paese".

A colpirlo è stato anche il paragone con gli altri concorrenti indicati da Cesara. Andreas ha spiegato di non aver gradito essere messo sullo stesso piano di Giacomo Gallani e Alessandro Varsi, arrivando a chiedersi perché proprio lui sia stato definito un "comodino".

Andreas Muller crolla e pensa di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip

Nel corso dello sfogo ha poi fatto un confronto con le critiche ricevute nella sua vita. Ha raccontato di essere stato bersaglio in passato di insulti e giudizi molto pesanti, ma di essere rimasto sorprendentemente più colpito proprio da quella parola pronunciata all'interno del reality. "Qui mi sento più debole", ha ammesso Andreas, cercando di spiegare a Marina perché questa volta una critica apparentemente meno grave delle altre sia riuscita a destabilizzarlo.

Cesara Buonamici

Il momento di maggiore tensione è arrivato quando Andreas ha confessato di aver pensato di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha parlato della possibilità di uscire dal programma. Marina La Rosa ha cercato di riportarlo alla realtà, ricordandogli anche che un eventuale abbandono potrebbe comportare delle penali. La risposta di Andreas, però, è stata netta: "Non me ne frega niente".

La coinquilina ha quindi provato a offrirgli una prospettiva diversa, invitandolo a non confondere il giudizio ricevuto con il proprio valore personale. "Ne hai tutte le capacità. Non c'entra il tuo valore come persona", gli ha detto Marina, cercando di aiutarlo a superare la crisi.

Accanto ad Andreas sono rimasti anche Giacomo Gallani e Giulia Provvedi. Dopo il primo momento di rabbia, il concorrente ha cercato di ridimensionare quanto accaduto, riconoscendo che si tratta pur sempre di un gioco televisivo. Resta però il dubbio su quale sarà la sua decisione. Andreas ha ammesso di non aver ancora elaborato completamente quello che è successo e di non sapere nemmeno con certezza cosa dovrebbe cambiare nel suo comportamento.

Alla fine dello sfogo ha lasciato emergere anche il desiderio di poter vivere quel momento lontano dagli sguardi degli altri: "Sarebbe stato bello avere una stanza vuota dove potersi sfogare senza essere visti".