Grande Fratello Vip, Alessandro Varsi è il 18esimo concorrente: arriva da Too Hot to Handle

Svelato il 18esimo concorrente del Grande Fratello Vip: è Alessandro Varsi, già nel cast di Too Hot to Handle Italia. La scorsa settimana erano stati anticipati gli altri 17 nomi.

Il cast del nuovo Grande Fratello Vip si allarga ancora. Dopo aver anticipato la scorsa settimana i 17 concorrenti destinati a entrare nella Casa, oggi, 3 settembre, Davide Maggio ha svelato anche il nome del diciottesimo gieffino: si tratta di Alessandro Varsi, giovane ristoratore romano già visto in televisione a Too Hot to Handle Italia.

Alessandro Varsi: nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

La nuova anticipazione completa così, almeno secondo quanto riportato dal portale, la squadra dei concorrenti della prossima edizione del reality. Un cast che presenta una caratteristica piuttosto evidente: accanto a protagonisti che hanno già conosciuto la porta rossa ci sono diversi volti che il pubblico dovrà ancora imparare a conoscere.

Ed è proprio in quest'ultima categoria che si inserisce Alessandro Varsi. Classe 2003, originario di Roma e molto attivo sui social, il nuovo concorrente arriva al Grande Fratello Vip dopo una prima esperienza nel mondo dei reality. Nel 2025 ha infatti fatto parte del cast di Too Hot to Handle Italia, il format Netflix che mette alla prova un gruppo di single chiedendo loro di rinunciare ai rapporti intimi e alle effusioni per non intaccare il montepremi.

Alessandro Varsi

Insomma, per Varsi il passaggio dalla villa di Too Hot to Handle alla Casa del Grande Fratello rappresenta un cambio di scenario decisamente curioso: dalla sfida a resistere alle tentazioni alla convivenza ventiquattr'ore su ventiquattro davanti alle telecamere.

Nella vita lavora nel mondo della ristorazione e gestisce un locale insieme al fratello. Il suo profilo Instagram, ha superato quota 84.200 follower, a conferma di una presenza social già piuttosto consistente prima ancora dell'ingresso nella Casa.

Il 18esimo nome completa il cast

La notizia di Alessandro Varsi arriva a distanza di pochi giorni dalla precedente anticipazione di Davide Maggio sul cast del Grande Fratello Vip. La scorsa settimana erano stati svelati 17 nomi destinati, secondo l'anticipazione, a entrare nella Casa. Oggi è arrivato il tassello mancante con il diciottesimo concorrente.

Con l'ingresso di Varsi, la lista anticipata per la nuova edizione arriva dunque a 18 nomi. Ecco il cast completo: Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Alex Belli, Andreas Muller, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria, Michelle Masullo, Moreno Morello, Piera Meloni, Simone Annichiarico e Valeria Marini.