Grande Fratello Vip, tra grandi ritorni e debutti: svelati i 17 concorrenti

La porta rossa sta per riaprire i battenti e le sorprese non mancano. Davide Maggio ha svelato quello che, secondo le sue anticipazioni, sarebbe il cast completo del nuovo Grande Fratello Vip. Diciassette i concorrenti pronti a entrare nella Casa, con un mix di volti amatissimi dal pubblico, vecchie conoscenze del reality e assoluti debuttanti.

E tra i concorrenti c'è anche chi la porta rossa l'ha già attraversata più di una volta. Insomma, per alcuni sarà un ritorno a casa, per altri una prima volta tutta da vivere.

I 17 concorrenti del Grande Fratello Vip

A entrare nella casa più spiata d'Italia, in rigoroso ordine alfabetico, saranno: Simone Annichiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Valeria Marini, Ria Megan, Piera Meloni, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Muller, Michelle Masullo, Giulia Provvedi, Alessandro Roncaccia e Guendalina Tavassi. Ma chi sono? E soprattutto: chi ha già partecipato al Grande Fratello e chi invece sarà alla sua prima esperienza?

Simone Annichiarico

Simone Annichiarico

Conduttore e volto televisivo, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Per lui si tratterebbe di un debutto al Grande Fratello, sia nella versione NIP sia in quella Vip.

Alex Belli

Attore, modello e personaggio televisivo, è impossibile non ricordare il suo turbolento percorso nel Grande Fratello Vip 6. Belli è stato infatti uno dei grandi protagonisti dell'edizione del 2021, soprattutto per le vicende sentimentali e per il celebre "triangolo" con Delia Duran e Soleil Sorge. Ora è pronto a tornare nella Casa.

Giancarlo Danto

Volto televisivo e personaggio proveniente anche dal mondo dei reality, Danto sarebbe tra le new entry della Casa. Non ha mai partecipato al Grande Fratello, né NIP né Vip.

Carmen Di Pietro

Una veterana dei reality show. Carmen Di Pietro è stata una concorrente del Grande Fratello Vip 2, nel 2017, diventando uno dei personaggi più riconoscibili di quell'edizione. Per lei, dunque, si tratterebbe di un nuovo ritorno sotto i riflettori della Casa.

Carmen Di Pietro

Giacomo Gallani

Modello e influencer, Gallani appartiene invece alla schiera dei debuttanti al Grande Fratello. Ha studiato Economia aziendale prima di intraprendere un percorso professionale nel mondo della moda come fotomodello.

Jonathan Kashanian

Un vero pezzo di storia del reality. Jonathan ha fatto parte del cast del Grande Fratello 5, nel 2004-2005, riuscendo addirittura a vincere l'edizione. Dopo oltre vent'anni, sarebbe pronto a tornare nella Casa, questa volta nella versione Vip.

Marina La Rosa

Per lei non serve quasi nessuna presentazione. Marina La Rosa è stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello 1, quello che nel 2000 ha dato il via al fenomeno del reality in Italia. Il suo ritorno nella Casa sarebbe quindi uno dei più attesi.

Valeria Marini

Se parliamo di veterane, Valeria Marini è sicuramente in prima fila. La showgirl ha partecipato a più edizioni del Grande Fratello Vip: alla prima edizione del Vip nel 2016, alla quarta nel 2020 e alla sesta nel 2021, anche in coppia con Giacomo Urtis. Nel 2026 era inoltre già entrata nella Casa come ospite. Una vecchia conoscenza della porta rossa che si prepara all'ennesimo ingresso.

Ria Megan

Ria Megan

Tra i nomi meno conosciuti al grande pubblico, Ria Megan sarebbe una delle novità assolute del cast. Ballerina lanciata dalla 22ª edizione di Amici, ha fatto parte del corpo di ballo di Elodie.

Piera Meloni

Altro nome inserito nella lista dei nuovi concorrenti. Anche per Piera Meloni si tratta del debutto nella Casa. Creator di 22 anni, nata il 28 marzo 2003 a La Maddalena. Su Instagram ha 154mila follower e una fanpage creata oggi.

Federica Morello

Tra le new entry del cast, Federica Morello, 31 anni, è alla sua prima esperienza al Grande Fratello. Ha preso parte a Ciao Darwin e su Instagram è seguita da oltre 200mila persone.

Moreno Morello

Storico volto di Striscia la Notizia, Moreno Morello è conosciuto soprattutto per i suoi servizi televisivi e le sue inchieste. Mai concorrente del Grande Fratello prima d'ora: per lui sarebbe dunque un debutto nella Casa.

Andreas Muller

Andreas Muller

Ballerino e vincitore della sedicesima edizione di Amici, Andreas Muller arriva al Grande Fratello dopo una carriera televisiva già molto conosciuta dal pubblico. Marito di Veronica Peparini con cui ha fatto coppia nell'ultima edizione de La Talpa. Non ha però mai partecipato al GF, né nella versione NIP né in quella Vip.

Michelle Masullo

Modella, dj e volto televisivo, Michelle Masullo ha già avuto diverse esperienze in tv: è stata protagonista di Pechino Express con Jo Squillo ed è stata concorrente anche a Temptation Island. Non ha però precedenti partecipazioni al Grande Fratello, quindi il GF Vip rappresenterebbe per lei una nuova esperienza.

Giulia Provvedi

La gemella delle Donatella torna a far parlare di sé. Giulia Provvedi ha già preso parte al Grande Fratello Vip 3, nel 2018, insieme alla sorella Silvia. Questa volta, però, l'avventura nella Casa sarebbe tutta sua.

Alessandro Roncaccia

Tra i nomi meno noti del cast, Roncaccia è una delle new entry assolute. Lo abbiamo visto nel cast di Italia Shore, sia nella seconda edizione che nella terza.

Guendalina Tavassi

E qui arriviamo a un'altra grande veterana. Guendalina Tavassi è stata una concorrente del Grande Fratello 11, la versione NIP, diventando una delle concorrenti più amate e discusse di quella stagione. Ora sarebbe pronta a passare dalla versione NIP a quella Vip.

Guendalina Tavassi

E i primi ingressi? Sette nomi pronti a varcare subito la porta rossa

La vera sorpresa riguarda però il kick off che precederà la première. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, alcuni concorrenti dovrebbero entrare nella Casa già in questa fase. I primi sette sarebbero: Valeria Marini, Alessandro Roncaccia, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Piera Meloni e Alex Belli.

Un gruppo decisamente esplosivo, soprattutto considerando la presenza di tre veterani assoluti del reality come Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Alex Belli.

Veterani, ritorni e debuttanti: il mix è servito

Il nuovo Grande Fratello Vip sembra quindi puntare su una formula ben precisa: riportare nella Casa alcuni dei protagonisti più riconoscibili della storia del programma e, allo stesso tempo, dare spazio a volti nuovi.

Da una parte ci sono Alex Belli, Valeria Marini, Marina La Rosa, Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi. Dall'altra, diversi concorrenti pronti a giocarsi tutto senza avere alle spalle l'esperienza della Casa. E con alcuni di loro già pronti a entrare nel kick off, la nuova avventura del Grande Fratello Vip potrebbe iniziare molto prima della première ufficiale.