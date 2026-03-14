Grande Fratello Vip, Adriana Volpe su Antonella Elia: “Pungente e provocatrice”

Nella Open House del Grande Fratello Vip la conduttrice racconta ai coinquilini il rapporto complicato con la showgirl: tra scontri, chiarimenti e un legame fatto di alti e bassi.

Adriana Volpe nell'Open House
NOTIZIA di 14/03/2026

Ieri è iniziato in modo quasi ufficiale il Grande Fratello VIP 8: quattro concorrenti selezionati hanno fatto il loro ingresso nella nuova Open House, dove resteranno fino a martedì 17 marzo, quando si accenderanno i riflettori dei Lumina Studios per la prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi e l'ingresso dell'intero cast.

Già dalle prime ore si è iniziata a delineare una delle possibili dinamiche della nuova edizione, quella tra Adriana Volpe e Antonella Elia - coinquiline al Grande Fratello Vip 4 - anche se quest'ultima non è ancora entrata nella Casa. Parlando con gli altri concorrenti presenti nell'Open House, una delle novità di questa edizione - Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi - Adriana Volpe ha raccontato il suo rapporto con Antonella Elia, descrivendolo come intenso e fatto di continui alti e bassi.

Adriana Volpe racconta il rapporto con Antonella Elia

La conduttrice ha spiegato che con Antonella il rapporto è sempre stato molto altalenante: a volte si sono trovate bene e si sono sostenute, altre volte invece si sono scontrate duramente. Secondo Volpe, Antonella è una persona imprevedibile, capace di essere creativa, arguta e divertente, ma allo stesso tempo anche molto pungente e graffiante nelle sue parole.

Grande Fratello Open House
Renato Biancardi, Adriana Volpe, Ibiza Altea e Raul Dumitras

Adriana ha ricordato che tra loro non sono mancati momenti di forte confronto durante la precedente convivenza nella Casa, anche se in seguito sono riuscite a chiarirsi. Ha raccontato infatti che, nonostante uno scontro importante Antonella fu anche molto colpita dalla sua uscita dal programma: "Qua abbiamo avuto uno scontro, però è anche quella che poi ha pianto quando me ne sono andata. Ora stiamo bene".

I consigli di Adriana per una buona convivenza con Antonella

Oggi, ha spiegato, i rapporti tra loro sono sereni, anche se con Antonella bisogna saperci fare: spesso provoca e tende a mettere alla prova le persone. Per questo, secondo Volpe, chi ha a che fare con lei deve essere "corazzato" oppure accogliere il suo modo di fare: "L'umore lo detta lei. È molto provocatrice, provoca proprio, ti viene sotto. Quindi uno deve essere corazzato. Oppure la deve accogliere. Quando pensi di conoscerla ti destabilizza".

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In conclusione, Adriana ha riassunto il loro rapporto con una metafora molto chiara: con Antonella è come stare su un ottovolante, perché tra loro ci sono stati momenti di sostegno e complicità ma anche discussioni molto accese: "Io e lei abbiamo avuto momenti di confronto, ci siamo sostenute, ma anche scannate. Con lei è come vivere su un ottovolante, un tagadà".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Adriana Volpe commenta il suo altalenante rapporto con Antonella Elia