Grande Fratello Vip, Adriana Volpe su Antonella Elia: “Pungente e provocatrice”

Ieri è iniziato in modo quasi ufficiale il Grande Fratello VIP 8: quattro concorrenti selezionati hanno fatto il loro ingresso nella nuova Open House, dove resteranno fino a martedì 17 marzo, quando si accenderanno i riflettori dei Lumina Studios per la prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi e l'ingresso dell'intero cast.

Già dalle prime ore si è iniziata a delineare una delle possibili dinamiche della nuova edizione, quella tra Adriana Volpe e Antonella Elia - coinquiline al Grande Fratello Vip 4 - anche se quest'ultima non è ancora entrata nella Casa. Parlando con gli altri concorrenti presenti nell'Open House, una delle novità di questa edizione - Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi - Adriana Volpe ha raccontato il suo rapporto con Antonella Elia, descrivendolo come intenso e fatto di continui alti e bassi.

Adriana Volpe racconta il rapporto con Antonella Elia

La conduttrice ha spiegato che con Antonella il rapporto è sempre stato molto altalenante: a volte si sono trovate bene e si sono sostenute, altre volte invece si sono scontrate duramente. Secondo Volpe, Antonella è una persona imprevedibile, capace di essere creativa, arguta e divertente, ma allo stesso tempo anche molto pungente e graffiante nelle sue parole.

Renato Biancardi, Adriana Volpe, Ibiza Altea e Raul Dumitras

Adriana ha ricordato che tra loro non sono mancati momenti di forte confronto durante la precedente convivenza nella Casa, anche se in seguito sono riuscite a chiarirsi. Ha raccontato infatti che, nonostante uno scontro importante Antonella fu anche molto colpita dalla sua uscita dal programma: "Qua abbiamo avuto uno scontro, però è anche quella che poi ha pianto quando me ne sono andata. Ora stiamo bene".

I consigli di Adriana per una buona convivenza con Antonella

Oggi, ha spiegato, i rapporti tra loro sono sereni, anche se con Antonella bisogna saperci fare: spesso provoca e tende a mettere alla prova le persone. Per questo, secondo Volpe, chi ha a che fare con lei deve essere "corazzato" oppure accogliere il suo modo di fare: "L'umore lo detta lei. È molto provocatrice, provoca proprio, ti viene sotto. Quindi uno deve essere corazzato. Oppure la deve accogliere. Quando pensi di conoscerla ti destabilizza".

In conclusione, Adriana ha riassunto il loro rapporto con una metafora molto chiara: con Antonella è come stare su un ottovolante, perché tra loro ci sono stati momenti di sostegno e complicità ma anche discussioni molto accese: "Io e lei abbiamo avuto momenti di confronto, ci siamo sostenute, ma anche scannate. Con lei è come vivere su un ottovolante, un tagadà".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Adriana Volpe commenta il suo altalenante rapporto con Antonella Elia