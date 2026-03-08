Grande Fratello VIP: da Alessandra Mussolini ad Antonella Elia, tutti i nuovi concorrenti

Il GF VIP riapre le porte: tra grandi ritorni e volti freschi, Raimondo Todaro, Antonella Elia, Adriana Volpe e Paola Caruso sono pronti a entrare nella Casa.

Il countdown è ufficialmente terminato. Nella serata di domenica 8 marzo, i canali social del Grande Fratello hanno infiammato il web pubblicando il video che conferma i nomi dei nuovi inquilini. La data da segnare sul calendario è il 17 marzo, quando la porta rossa si aprirà per dare il via a una nuova edizione condotta da Ilary Blasi con al suo fianco, nel ruolo di opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Il Cast: Tra grandi ritorni e volti nuovi

Molte delle indiscrezioni della vigilia sono state confermate. Ecco chi varcherà la soglia della Casa più spiata d'Italia: Raimondo Todaro, l'amato ballerino ed ex volto di Amici e Ballando con le Stelle, sarà tra i protagonisti. Pronta a mettersi in gioco nel reality anche l'ex onorevole Alessandra Mussolini. Antonella Elia e Adriana Volpe tornano insieme sotto lo stesso tetto per un ritorno "esplosivo", promettendo momenti davvero interessanti dopo le discussioni a Bella Ma'.

Raimondo Todaro

Paola Caruso, annunciata ufficialmente da Silvia Toffanin a Verissimo, non è riuscita a trattenere l'emozione per questa nuova avventura. Francesca Manzini porterà il suo talento comico, mentre Marco Berry, storico inviato de Le Iene, e Dario Cassini, comico già visto all'Isola dei Famosi, arricchiranno il cast.

Ibiza Althea

Dal mondo dei reality arrivano Lucia Ilardo e Raul Dumitras da Temptation Island, Renato Biancardi da Ex on the Beach, insieme a Ibiza Althea (Too Hot To Handle), Barbara Prezia, Giovanni Calvario e Nicolò Brigante.

Il primi GFVIP dopo le accuse di Falsissimo

L'annuncio del nuovo cast e del cambio di conduzione, con il ritorno di Ilary Blasi, richiama inevitabilmente alla mente i momenti più discussi delle ultime settimane. Dopo le accuse di Fabrizio Corona durante il podcast Falsissimo, Alfonso Signorini è stato denunciato per violenza sessuale ed estorsione da Antonio Medugno, concorrente del Grande Fratello VIP 6. La nuova edizione del programma nasce dunque all'ombra di uno scandalo che ha scosso l'intero sistema Mediaset.