Grande Fratello Vip: 4 concorrenti entrano prima dell’inizio ufficiale del reality

Martedì 17 marzo torna il Grande Fratello Vip, giunto alla sua ottava edizione, con la conduzione di Ilary Blasi. Oggi Mediaset ha annunciato una novità importante rispetto alle precedenti edizioni: quattro concorrenti entreranno nella Casa prima dell'inizio ufficiale del programma.

L'Open House: la Casa apre anticipatamente

L'idea era stata ventilata già mesi fa, quando Alfonso Signorini e il suo team di autori avevano iniziato a pensare a nuove strategie per rendere l'edizione più innovativa. Nonostante il conduttore si sia momentaneamente allontanato da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona, alcune delle sue idee sono state riprese e rielaborate.

Secondo il comunicato ufficiale, i quattro concorrenti selezionati faranno il loro ingresso in un'inedita Open House venerdì 13 marzo. Si tratta di:

Adriana Volpe

Raul Dumitras

Ibiza Altea

Renato Biancardi

"Saranno loro i primi a scoprire i meandri della nuova Casa di Grande Fratello Vip e a fare le prove di convivenza fino alla partenza ufficiale del reality, fissata per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5", si legge nel comunicato.

Adriana Volpe

Come seguire le vicende dei concorrenti

Le vicende dei quattro concorrenti saranno visibili attraverso le finestre live disponibili sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity, oltre ai social del programma e a clip in onda nei principali programmi della rete.

Il cast e le opinioniste della nuova edizione

La Casa del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, ospiterà quest'anno 16 concorrenti. Oltre ai quattro già entrati, gli altri protagonisti saranno:

Francesca Manzini

Marco Berry

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Giovanni Calvario

Dario Cassini

Paola Caruso

Nicolò Brigante

Antonella Elia

Barbara Prezia

Lucia Ilardo

GionnyScandal

Ilary Blasi sarà affiancata da due opinioniste: Cesara Buonamici, alla sua terza esperienza nel ruolo, e la new entry Selvaggia Lucarelli, definita dalla conduttrice come "la più cattiva del trio".