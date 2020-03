Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe abbandona il programma (video)

Adriana Volpe ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 2020, l'attrice visto l'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus vuole stare vicino al marito e alla figlia.

Adriana Volpe ha annunciato ai sui coinquilini che lascerà il programma. Ai piedi dello striscione con la scritta "andrà tutto bene" ha detto: "Andrà tutto bene sicuramente andrà tutto bene - con voce emozionata - io vi volevo salutare uno ad uno e non ce la faccio ad abbracciarvi uno ad uno, devo veramente uscire - poi rispondendo ad Antonio Zequila - perché il ruolo di madre di moglie è troppo importante".

Zequila ha provato a convincerla a restare "proprio ora che abbiamo fatto pace, fallo per me", ma è stato zittito da Antonella Elia e Andrea Denver. La conduttrice è stata poi raggiunta dalla maggior parte dei concorrenti che l'hanno abbracciata in lacrime mentre Zequila mormorava in sottofondo qualcosa contro chi lo ha messo a tacere.

Ieri la Volpe parlando con Patrick aveva detto "Così è, la situazione non è bella", riferendosi al Coronavirus, "Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?", aveva risposto il Gieffino, poi la regia aveva staccato la conversazione.

Alcuni spettatori temono dunque che qualcuno della famiglia della conduttrice televisiva sia risultato positivo al Coronavirus.