GFVip 8: quanto guadagna Alessandra Mussolini, cifra esagerata (anche se eliminata)

Al Grande Fratello Vip 8, iniziato ieri 17 maggio, tra i protagonisti della prima puntata c'è stata senza dubbio Alessandra Mussolini. L'ex eurodeputata ha subito attirato l'attenzione del pubblico, diventando uno dei volti più discussi del debutto del reality show tornato a essere condotto da Ilary Blasi dopo l'autosospensione da Mediaset di Alfonso Signorini.

Cachet Alessandra Mussolini GF VIP: quanto guadagna davvero

A far discutere è anche il presunto cachet stellare percepito dalla concorrente. A rivelarlo è stato Davide Maggio che, sul suo profilo Instagram, ha parlato di un ingaggio pari a 350 mila euro non vincolato alla permanenza nella Casa. "Alessandra Mussolini ha preso 350 mila euro a prescindere dal numero di puntate nella casa più spiata dagli italiani...", ha scritto.

Questo significherebbe che, anche nel caso in cui Alessandra Mussolini venisse eliminata al primo televoto, il suo compenso resterebbe invariato, a differenza di quanto accade normalmente agli altri concorrenti del reality.

Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli

Scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli: cosa è successo

La Mussolini nella prima puntata del reality show è stata protagonista di un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli, legato a vecchie ruggini risalenti alla partecipazione dell'ex onorevole a Ballando con le stelle, dove la Lucarelli fa parte della giuria. L'ex onorevole ha accusato l'opinionista di mancanza di empatia, ricordando la sera in cui perse i sensi sulla pista del talent show durante un'esibizione per un calo di zuccheri.

Alessandra Mussolini e il tatuaggio segreto: il racconto dopo la diretta

Dopo la diretta, la concorrente ha fatto parlare anche per una rivelazione decisamente curiosa: ha confessato ai coinquilini di essersi fatta un grande tatuaggio in una zona molto intima. "Mi volevo fare un bel tatuaggione, ma nascosto. Dove l'ho fatto? Sulla pat.ta", ha raccontato, spiegando anche che la pratica di modifica corporea è stata piuttosto dolorosa.

Quanto guadagnano conduttrice e opinioniste del Grande Fratello VIP 8

Tornando agli ingaggi, va precisato che Alessandra Mussolini non sarebbe la più pagata del cast di questa edizione. Il compenso più alto spetterebbe infatti alla conduttrice Ilary Blasi: secondo il portale Leggo, percepirebbe circa 25 mila euro a puntata, per un totale stagionale che potrebbe aggirarsi sui 650 mila euro.

Per quanto riguarda le opinioniste, secondo Fanpage, Selvaggia Lucarelli percepirebbe un cachet molto più alto rispetto al gettone di presenza di Ballando con le stelle, tanto che la cifra sarebbe pari a "quanto guadagnerebbe in 10 anni" nel programma di Milly Carlucci. Per Cesara Buonamici si parlerebbe invece di un compenso compreso tra i 10 mila e i 14 mila euro a puntata.