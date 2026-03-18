Grande Fratello Vip 8, Marco Berry e la domanda scomoda su Paolo Del Debbio: scatta la censura

Ieri, 17 marzo, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, con alla guida Ilary Blasi, tornata alla conduzione dopo il lungo periodo affidato ad Alfonso Signorini. Partenza subito movimentata: due concorrenti sono stati protagonisti di un momento 'censurato' dalla regia, in particolare durante uno scambio tra Marco Berry e Francesca Manzini, che ha coinvolto anche Paolo Del Debbio, volto di programmi come Dritto e Rovescio e "4 di Sera" su Rete 4.

Grande Fratello Vip 8: concorrenti e novità della prima puntata

La prima puntata del reality ha visto l'ingresso negli studi Lumina di dodici concorrenti, che si sono aggiunti ad Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea, già presenti dal 13 marzo nell'"Open House", novità di questa edizione. Tra i nuovi arrivati anche lo stesso Berry e la Manzini, subito al centro del primo caso mediatico della stagione.

Francesca Manzini e le imitazioni: il confronto con Vincenzo De Lucia

Tutto è nato da un confronto tra Francesca Manzini e alcuni coinquilini sulle sue capacità di riprodurre voci maschili. L'imitatrice ha elogiato le qualità del collega Vincenzo De Lucia, noto per le sue imitazioni femminili, in particolare quella di Maria De Filippi: "Lui è bravissimo, riesce a riprodurre la voce delle donne famose in modo perfetto. Fa le voci uguali! Anche io riesco a fare le donne identiche, ma non ci riesco con gli uomini."

Paolo Del Debbio

Censura al Grande Fratello Vip: la domanda di Marco Berry su Paolo Del Debbio

Successivamente ha ammesso di riuscire a imitare solo alcuni uomini della televisione, tra cui Gianluigi Nuzzi e Paolo Del Debbio, pur senza raggiungere lo stesso livello di precisione. A quel punto, la Manzini si è esibita proprio nell'imitazione di Del Debbio, di cui è spesso ospite come opinionista. È stato lì che Marco Berry è intervenuto con una domanda scomoda: "È vero che Paolo Del Debbio beve? Ma beve veramente?"

Francesca Manzini ha evitato di rispondere direttamente, sottolineando che il loro rapporto è esclusivamente professionale: "Io sto lì con lui, ma sul lavoro." Subito dopo, la regia ha cambiato inquadratura, passando a un campo largo per interrompere il momento, nel tentativo di censurare la conversazione.

Tuttavia, il pubblico aveva già ascoltato tutto, e il video è rapidamente circolato sui social, rendendo vano l'intervento. Un inizio frizzante, quindi, per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, che promette già polemiche e momenti destinati a far discutere.