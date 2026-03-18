GF Vip 8, pagelle prima puntata: Selvaggia Lucarelli in tensione, Mussolini concorrente perfetta?

Ilary Blasi ieri sera è tornata alla guida dello show che le calza meglio tra quelli che Mediaset le ha proposto nel corso degli anni: il Grande Fratello Vip. Edizione n°8, ovvero quella che fino a dicembre era ancora a guida Signorini, e che è piombata senza preavviso nelle mani di chi sa trattare questi programmi col giusto piglio: leggero, leggerissimo.

Grande Fratello Vip 8: le nostre pagelle

Buona la prima, dicevamo, almeno stando alle apoteosi social che hanno salutato il grande ritorno della Blasi, gli ascolti invece la pensano diversamente. I dati Auditel del giorno dopo infatti sono un mezzo disastro: 2.146.000 spettatori, il 18.4% di share. Peggio del Grande Fratello NIP di Simona Ventura, peggio pure della prima di The Couple, quell'onta così grande a cui Mediaset non ha neppure concesso il beneficio di un'ultima puntata.

Selvaggia, qui non è Ballando con le stelle - voto: 5,5

Il nome del cast più discusso è certamente il suo, colei che ormai da anni attira e insieme respinge i concorrenti famosi a Ballando con la sua sola presenza: Selvaggia Lucarelli. Perché un suo giudizio (quasi sempre negativo) in curriculum, se appartieni allo showbiz italiano, è come un'intervista a Belve: qualcosa che devi avere.

Solo che il GF non è Ballando, a condurre il gioco non è Milly Carlucci, con quel modo tutto suo di alimentare le polemiche spegnendole, e qui i concorrenti bulli possono permettersi di esserlo fino alla fine. Qui la padrona di casa è una "iena" (anche da CV televisivo) dalla lingua tagliente, sempre con la battuta pronta, anche quando si tratta di stuzzicare - vistosamente - i pettegolezzi sul cachet stellare che l'opinionista avrebbe percepito (con il condizionale d'obbligo).

Visibilmente tesa fin dall'inizio della puntata, Selvaggia Lucarelli è arrivata al GF con un copione in mente che è stato smantellato nel giro di poco. E il bello è che non ci sono voluti neppure i concorrenti per farlo.

Alessandra Mussolini "non molla" - voto 7

Decide di non cogliere la provocazione di quel "grido di battaglia" da ventennio che Ilary Blasi cerca furbescamente di metterle in bocca ("Non si molla, brava"). E per questo la ringraziamo, perché in un clima infuocato dalle tribune elettorali per il referendum prossimo venturo, ci mancava solo che il GF si mettesse a parlare di politica, o a dare ripetizioni di storia.

Per il resto, però, non si fa mancare niente, dal racconto shock del tatuaggio "proibito" (di notte, "tanto chi vuoi che lo senta") alla litigata in diretta con Selvaggia Lucarelli. L'opinionista lancia la rete della provocazione e lei ci casca con tutte le scarpe (piumate), però fa come i mostri marini: trascina la barca al largo, nelle acque in cui lei è solita nuotare, dove può alla fine avere ragione dell'avversaria.

Se la Lucarelli pensava di applicare ad Alessandra Mussolini il "metodo Barbara D'Urso" visto nell'ultima stagione di Ballando, allora dovrà rifare gli schemi.

Logorroica, capricciosa, esagerata, nel suo tubino verde lime con piume blu, in una parola sola: insopportabile. Alessandra Mussolini è la concorrente perfetta per il Grande Fratello Vip. Litigherà con tutti (d'altronde lei ha già preso di mira Paola Caruso e i decibel della sua risata), alcuni penderanno dalle sue labbra, in coppia con Antonella Elia potrebbe essere demoniaca: è tutto quello che il popolo del trash merita.

Ilary Blasi torna a casa - voto: 8

Se riuscirà alla fine a fare il miracolo con gli ascolti, sarà l'ora di dichiararla santa subito. Ma il prodigio non avverrà, e d'altronde la santità non sembra tra i suoi interessi.

A differenza di quello che era successo con The Couple (un programma frettoloso, mal congegnato, quasi inspiegabile), qui Mediaset le consegna un format di lunga tradizione. Ma anche uno show che soffre ormai da stagioni e stagioni, logoro, che 25 anni dopo fatica a trovare nel mondo televisivo una sua ragion d'essere (a patto che l'abbia mai avuta).

Ilary, insomma, non è lì per alzare i dati Auditel, ma è lì per divertire. E visto che c'è si diverte pure lei: comincia questa nuova avventura portandosi dietro familiari per tre generazioni (ci sono la nonna, una delle sorelle e la figlia Chanel), ringrazia emozionata tutta la sua squadra di lavoro. Graffia opinioniste e concorrenti con i suoi artigli sempre affilatissimi ("Ora sparisci come solo tu sai fare" a Marco Berry è forse la migliore battuta della serata), si lascia prendere in giro su Rolex e caffè.

Se l'unica ragion d'essere di questo Grande Fratello Vip (sarà l'ultimo?) deve essere lo svago del pubblico, l'aver rimesso la Blasi al posto che le era stato tolto è stata una giusta decisione. E pazienza per i numeri: lei in matematica non è mai stata brava.

Alfonso Signorini, chi era costui? - voto: il grande freddo

Alfonso Signorini

Non è stata una semplice dimenticanza, ed è stato impossibile non notarlo: qualcuno ha salutato, ringraziato, nominato Alfonso Signorini all'inizio della puntata? Eppure questo tipo di convenevoli è molto in voga nel panorama TV contemporaneo (un esempio su tutti sia la pubblica investitura di De Martino a Sanremo).

In un mondo in cui tutti fingono di ringraziarsi per non si sa bene che favori, Mediaset ed Endemol scelgono (deliberatamente) di non accennare neppure per scherzo al vecchio conduttore, sollevato ormai da tutti i suoi incarichi. Una decisione comprensibile, attesa, scontata, eppure così rumorosa.

La patata della discordia tra Ibiza e Raul - voto: 3

In sintesi: lei, Ibiza Altea, cucinava delle patate con la buccia, precedentemente lavata. Lui, Raul Dumitras, ha manifestato la sua sorpresa per quella buccia saldamente rimasta attaccata con poca eleganza. Lei si è offesa.

La questione, che va avanti da giorni perchè i due sono nel gruppo di concorrenti entrati prima nella Casa, è stata riproposta anche in puntata, con il solo scopo di lasciare esibire Ilary Blasi e chiunque volesse in gratuiti doppi sensi linguistici.

Una diatriba perfino più noiosa dei litigi telefonatissimi tra Antonella Elia e Adriana Volpe, del "gioco" in studio di Marco Berry, innalzata a intero segmento di puntata. Confidiamo nelle doti polemiche del resto del cast per qualcosa di più venerdì sera.