Grande Fratello Vip 8, Alessandra Mussolini svela il tatuaggio proibito: "Volevo morire"

Il Grande Fratello Vip 8 è appena iniziato e già i riflettori si sono accesi sui protagonisti della casa più spiata d'Italia. Tra questi, non poteva mancare Alessandra Mussolini, ex parlamentare europea, che si è subito distinta per il suo carattere deciso e per alcune scelte molto audaci, già al centro delle conversazioni sui social.

I concorrenti del GF Vip 8

Sono sedici i concorrenti che da ieri convivono nel loft dei Lumina Studios. La prima puntata ha subito messo in mostra le dinamiche tra i partecipanti, con donne particolarmente agguerrite, come Adriana Volpe e Antonella Elia, protagoniste dei primi scontri verbali.

Il tatuaggio segreto di Alessandra Mussolini

Nonostante ciò, è stata Alessandra Mussolini a catalizzare l'attenzione del pubblico, sia durante la diretta su Canale 5 che su Mediaset Extra. Dopo la fine della puntata, durante la prima cena, Alessandra ha raccontato ai compagni di avere un tatuaggio "molto speciale", nascosto in una zona privata: "Mi volevo fare un bel tatuaggione, ma nascosto. Dove l'ho fatto? Sulla pat.ta. Volevo morire, fa molto male", ha confessato scherzando sulla dolorosa esperienza.

Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

Scontro con Selvaggia Lucarelli

In diretta, invece, non è mancato il primo momento di tensione con Selvaggia Lucarelli, con la quale Alessandra aveva già avuto diversi scontri pubblici durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La Mussolini ha accusato l'opinionista di aver mancato di empatia in passato riferendosi a un suo malore nel programma di Milly Carlucci: "Quando mi sentii male durante il talent show, lei non mostrò alcuna attenzione", aggiungendo che questa volta ribatterà con decisione ai giudizi della Lucarelli.

Il futuro di Alessandra nella casa

Dopo la puntata, Alessandra ha ammesso di aver reagito d'impulso, ma ha promesso ai coinquilini che dalla prossima diretta si lascerà scivolare addosso le parole dell'opinionista: "A Selvaggia Lucarelli ho sbagliato a rispondere, ma non ce l'ho fatta purtroppo perché pensavo che fosse più garbata e invece ha detto che non sapevo fare niente e a quel punto sono partita."

E poi: "Da questo momento voglio essere brava e moderata e se la prossima volta verrò attaccata da lei, non risponderò". Una promessa che immaginiamo Alessandra Mussolini non riuscirà a mantenere, considerata la sua personalità frizzante, che la rende il concorrente perfetto per un reality, come dimostrano le prime battute della puntata del 17 marzo del reality, che purtroppo per Ilary Blasi non è stata premiata dagli ascolti.