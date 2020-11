Ballando con le stelle 2020, Alessandra Mussolini sviene in diretta (FOTO)

Alessandra Mussolini è svenuta durante l'esibizione a Ballando con le stelle 2020: l'ex parlamentare è rimasta a terra per alcuni minuti fino a quando Milly Carlucci ha mandato la pubblicità

Alessandra Mussolini durante l'esibizione a Ballando con le stelle 2020 è svenuta: l'ex parlamentare era a stomaco vuoto e la difficoltà del numero le ha fatto perdere i sensi. Dopo la pubblicità e il telegiornale, Mussolini è apparsa seduta su una sedia e molto provata.

L'esibizione di Alessandra Mussolini, in coppia con il ballerino Maykel Fonts, prevedeva una presa difficile e il giorno prima l'ex parlamentare aveva chiesto al suo partner: "E' difficile? Pericolosa? Dimmi la verità, ti prego", il ballerino le aveva confermato che la prova poteva essere considerata ad alto rischio perché prevedeva una presa chiamata "sciarpa" dagli addetti ai lavori.

Alessandra Mussolini, per sua stessa ammissione, si è presentata stasera davanti ali giudici del dancing show di RAI UNO a stomaco vuoto, nonostante il maestro le aveva consigliato di mangiare qualcosa. L'ex parlamentare ha detto che temeva di vomitare e ha fatto di testa sua pagandone le conseguenze. Verso la fine dell'esibizione è svenuta e solo la prontezza di riflessi di Maykel Fonts ha evitato che sbattesse con la testa sul pavimento. In studio c'è stata molta apprensione ma Milly Carlucci ha preso la situazione in mano passando la linea alla pubblicità e al telegiornale.

Quando la linea è tornata a Ballando con le stelle 2020 Alessandra Mussolini era seduta su una sedia visibilmente provata e affaticata. L'ex parlamentare era talmente priva di forze che ha accolto in silenzio il giudizio negativo sulla sua esibizione di Selvaggia Lucarelli con la quale nelle precedenti puntate ha avuto discussioni molto vivaci.