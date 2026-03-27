Grande Fratello Vip 8: chi conquisterà l’immunità stasera? I sondaggi parlano chiaro

Stasera, venerdì 27 marzo, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. Nel corso della serata verrà annunciato il concorrente preferito dal pubblico tra quelli finiti in nomination martedì scorso. Il più votato si guadagnerà l'immunità. Questa settimana, il televoto coinvolge quattro concorrenti.

Come votare il proprio concorrente preferito

È possibile esprimere la propria preferenza in due modi:

SMS : inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente scelto (costo variabile fino a circa 0,16€ a seconda dell'operatore).

: inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente scelto (costo variabile fino a circa 0,16€ a seconda dell'operatore). Online: tramite la piattaforma Mediaset Infinity, accessibile da smartphone, tablet e computer, previa registrazione.

I risultati dei sondaggi online

Secondo i dati raccolti sulla piattaforma ForumFree, la situazione sembra già delineata. Tra i concorrenti nominati, Alessandra Mussolini guida il televoto con un ampio margine, confermandosi favorita per l'immunità. Ecco le percentuali registrate in questo momento sul portale:

Alessandra Mussolini - 53,32%

- 53,32% Francesca Manzini - 20,58%

- 20,58% Lucia Ilardo - 15,04%

- 15,04% Marco Berry - 11,06%

Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini protagonista della settimana

Alessandra Mussolini è senza dubbio uno dei personaggi più discussi di questa edizione. Non solo per i suoi battibecchi in diretta con Selvaggia Lucarelli, ma anche per le dinamiche che è riuscita a creare nella casa. Nei giorni scorsi, ha avuto una discussione con Francesca Manzini, sfiorando il confronto fisico, come rivelato dalla stessa Mussolini ad Antonella Elia: "Lei ha alzato la mano verso di me, come se volesse tirarmi un pugno. A quel punto le ho detto: 'Dai, colpiscimi, fallo adesso'", ha sveltato l'ex parlamentare alla showgirl.

Ad ora tra le due non c'è stato nessun chiarimento. Inoltre, Alessandra Mussolini è stata protagonista di una caduta seguita da un malore. Secondo quanto comunicato dalla produzione, ha necessitato di un intervento medico, anche se non collegato direttamente al capitombolo il cui video è diventato virale sui social.