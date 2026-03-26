Sale la tensione al GF Vip 8. Francesca Manzini alza il pugno, Alessandra Mussolini: "Menami"

Tra filosofia e provocazioni, lo scontro tra Mussolini e Manzini divide la casa. Le accuse di aggressività e il confronto mancato segnano una frattura sempre più evidente.

La convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 8 si fa ogni giorno più complicata. Con il passare del tempo, infatti, emergono malumori, rivalità e antipatie personali che stanno accendendo gli animi dei concorrenti. Tra i contrasti più discussi delle ultime ore c'è quello tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, protagoniste di un duro botta e risposta che ha attirato l'attenzione del pubblico.

Lo scontro tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini

A raccontare l'episodio è stata Alessandra Mussolini, che ha confidato quanto accaduto ad Antonella Elia il giorno dopo la diretta del 24 marzo. Secondo il suo racconto, durante una discussione Francesca Manzini avrebbe avuto un gesto aggressivo: "Lei ha alzato la mano verso di me, come se volesse tirarmi un pugno. A quel punto le ho detto: 'Menami, su coraggio, fallo adesso'".

Il gesto e le accuse: "Non le credo"

La Mussolini ha poi aggiunto che l'imitatrice si sarebbe scusata subito dopo il gesto, ma lei non avrebbe accettato: "Non mi chiedere scusa. Ti sei sentita di fare questo gesto? Allora adesso fallo davvero. Io non le credo, è vera solo quando recita." Un episodio che, se confermato, segnerebbe un punto di non ritorno nel loro rapporto.

Alessandra Mussolini

Le critiche a Francesca Manzini e il tema della frustrazione

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip si era parlato del modo in cui, secondo Mussolini e altri protagonisti del programma Francesca Manzini starebbe vivendo l'esperienza con frustrazione. Nei giorni scorsi, le telecamere l'avevano ripresa mentre parlava da sola in giardino: "Stavo tanto bene a parlare di cultura, società e politica... qui invece...". Un atteggiamento che, per la Mussolini, dimostrerebbe una sorta di senso di superiorità nei confronti degli altri concorrenti.

Il caso "Eraclito": tensione durante le conversazioni

L'ipotesi è stata confermata poco dopo, durante una conversazione tra concorrenti. Mentre gli altri parlavano di dinamiche leggere e flirt, la Manzini aveva proposto di discutere di filosofia: "Parliamo di Eraclito o della Critica della Ragion Pura". "Siamo al Grande Fratello, non a un convegno. Se vuoi parlare di Eraclito, vai altrove," ha detto la Mussolini ad Adriana Volpe e altri coinquilini commentando l'accaduto.

Il confronto finale: nessun chiarimento tra le due

Dopo questi confronti, Francesca Manzini ha raggiunto Alessandra Mussolini in camera, ma quest'ultima non ha voluto chiarire: "Ti comporti come una bambina di tre anni che corre dalla maestrina. Tiri sempre in ballo Adriana e Raimondo adesso basta Impara a pensare con la tua testa. Non ti vedo mai spontanea. Sei venuta qui per chiarire, ma perché te lo hanno detto mamma Adriana e papà Raimondo."