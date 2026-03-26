Alessandra Mussolini si sente male: al GF Vip interviene il medico ma è giallo sulle cause

Momenti di preoccupazione per i fan del Grande Fratello Vip 8. Nelle ultime ore, infatti, la produzione del reality show ha condiviso sui propri canali social la notizia che Alessandra Mussolini ha accusato un malessere improvviso all'interno della Casa. Tuttavia, al momento non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto.

Dubbi sulle condizioni: Alessandra Mussolini è ancora nella Casa?

Restano infatti molti interrogativi: la concorrente si trova ancora all'interno della Casa oppure è stata temporaneamente allontanata per ricevere cure mediche? Su questo punto, la produzione non ha ancora fornito dettagli ufficiali, anche se nel comunicato si specifica che l'ex parlamentare "è stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene".

Il video virale su X alimenta i dubbi

A rendere la situazione ancora più confusa è la diffusione di un video diventato virale su X, in cui si vede una caduta di Alessandra Mussolini. Dalle immagini, però, non è possibile stabilire con certezza se il filmato sia collegato al malore segnalato nelle stesse ore. Al momento, quindi, non esistono conferme che le due situazioni siano effettivamente correlate.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lo scontro con Francesca Manzini poco prima del malore

Nelle ore precedenti al malore, Alessandra Mussolini è stata protagonista anche di un acceso confronto con Francesca Manzini. "Lei ha alzato la mano verso di me, come se volesse tirarmi un pugno. A quel punto le ho detto: 'Dai, colpiscimi, fallo adesso'", ha raccontato la Mussolini ad Antonella Elia, aggiungendo: "Io non le credo, è vera solo quando recita", riferendosi alle scuse di Francesca dopo il gesto aggressivo.

Tentativo di chiarimento fallito

Dopo il confronto, Francesca Manzini ha raggiunto Alessandra Mussolini in camera nel tentativo di chiarire, ma quest'ultima ha rifiutato il dialogo: "Ti comporti come una bambina di tre anni che corre dalla maestra. Tiri sempre in mezzo Adriana e Raimondo, adesso basta. Impara a pensare con la tua testa. Non ti vedo mai spontanea. Sei venuta qui a chiarire solo perché te l'hanno detto mamma Adriana e papà Raimondo".