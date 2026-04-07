Grande Fratello Vip 8 anticipazioni: eliminazione in arrivo, mutanda gate e nomination

La settima puntata del Grande Fratello Vip va in onda stasera, martedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata si preannuncia decisiva, con una nuova eliminazione che cambierà gli equilibri nella Casa.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7 aprile: tensioni e scontri nella Casa

Dopo gli eventi della scorsa puntata l'atmosfera resta carica di tensione. Il rapporto tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso sembra ormai al capolinea: tra discussioni, accuse e alleanze imprevedibili, le tre saranno protagoniste di un acceso confronto in diretta.

Non mancheranno però momenti più leggeri e sentimentali. Renato Biancardi appare sempre più interessato ad Adriana Volpe, nonostante abbia confessato a Blue Prezia di aver avuto un rapporto intimo con Lucia Ilardo. Nel frattempo, Antonella Elia ha rivelato una certa attrazione per Marco Berry, mentre Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini mostrano una complicità crescente che potrebbe sorprendere il pubblico.

Emozioni, confessioni e sorprese in diretta

Uno dei momenti più toccanti della serata riguarderà Raimondo Todaro, che si aprirà mostrando tutta la sua fragilità e la mancanza della figlia Jasmine. Proprio questa sera, la bambina entrerà nella Casa per riabbracciarlo, regalando un momento carico di emozione.

Spazio anche alle confessioni: Francesca Manzini ha ammesso che, se Raimondo non fosse stato impegnato, si sarebbe dichiarata a lui, provocando inevitabili reazioni tra gli altri concorrenti. Alessandra Mussolini, invece, racconterà il suo lato più intimo, parlando dell'amore per la madre Maria e del legame speciale con la zia Sophia Loren.

Polemiche e "mutanda gate": cosa è successo

Tra le dinamiche più discusse della settimana spicca il cosiddetto "mutanda gate". Tutto nasce da un regalo fatto da Blu Barbara Prezia a Nicolò Brigante e Renato, che ha scatenato reazioni accese da parte di Lucia Ilardo e Ibiza Altea.

Nel frattempo, dopo un'apparente intesa notturna, è esploso anche uno scontro tra Renato e Lucia Ilardo tra accuse e recriminazioni. Resta da capire se i due riusciranno a chiarirsi oppure se il conflitto è destinato a peggiorare.

Eliminazione Grande Fratello Vip: chi rischia di uscire e nomination

La puntata culminerà con una nuova eliminazione. Il pubblico è chiamato a decidere chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa tra Ibiza Altea, Marco Berry e Antonella Elia. Secondo i sondaggi, quest'ultima sembrerebbe al sicuro, mentre si profila un testa a testa tra Ibiza Altea e Marco Berry, con la prima leggermente favorita. La decisione finale, però, spetterà come sempre al televoto. La puntata si concluderà con il consueto giro di nomination.