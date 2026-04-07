GF Vip 8, chi esce stasera secondo i sondaggi? Testa a testa tra due nominati

I numeri parlano chiaro: Antonella Elia vola, mentre il duello tra Marco Berry e Ibiza Altea resta apertissimo. Ecco chi è il più a rischio secondo il pubblico.

Stasera, martedì 7 aprile, va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della diretta verrà annunciato il nome del concorrente eliminato dalla Casa più spiata d'Italia. Al televoto sono finiti tre protagonisti molto discussi: Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea.

Cosa è successo nella scorsa puntata

Nella puntata precedente, andata in onda venerdì, sono finiti in nomination tre concorrenti:

Antonella Elia , votata dalle donne della Casa.

, votata dalle donne della Casa. Marco Berry , scelto dagli uomini.

, scelto dagli uomini. Ibiza Altea, finita al televoto d'ufficio dopo aver perso il televoto settimanale contro Raimondo Todaro.

Durante le nomination, Antonella Elia è stata protagonista di un acceso scontro con Paola Caruso, con toni particolarmente duri che hanno alimentato il dibattito tra pubblico e concorrenti in questi giorni.

Sondaggi e percentuali: chi rischia l'eliminazione

Secondo i voti raccolti sulla piattaforma ForumFree, la situazione al momento vede un netto vantaggio per Antonella Elia. Ecco le percentuali aggiornate:

Antonella Elia : 49,53%

: 49,53% Ibiza Altea : 27,85%

: 27,85% Marco Berry: 22,62%

Il testa a testa è tra Ibiza Altea e Marco Berry, con quest'ultimo attualmente il più a rischio eliminazione. Se il trend venisse confermato, Berry potrebbe essere il terzo uomo a lasciare il reality dopo un televoto, dopo Dario Cassini e Giovanni Calvario, mentre GionnyScandal ha abbandonato volontariamente il programma.

Un dato interessante: questa edizione sembra essere fortemente dominata dalle concorrenti donne, protagoniste delle principali dinamiche della Casa sia in diretta che durante la settimana.

Come votare il proprio concorrente preferito

Il pubblico può esprimere la propria preferenza attraverso due modalità:

SMS : inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente scelto (costo massimo circa 0,16€, variabile a seconda dell'operatore).

: inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente scelto (costo massimo circa 0,16€, variabile a seconda dell'operatore). Online: tramite la piattaforma Mediaset Infinity, accessibile da smartphone, tablet e computer previa registrazione.

Le dinamiche tra i nominati

Tra i tre concorrenti al televoto, quella che ha catalizzato maggiormente l'attenzione è ancora una volta Antonella Elia. La showgirl è finita al centro di diverse discussioni con i coinquilini, soprattutto dopo il confronto con Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Le due l'hanno accusata di aver "voltato le spalle" e di aver difeso Francesca Manzini durante la quinta puntata.