GF Vip 8, Paola Caruso ad Antonella Elia: “Schifosa”. Lei replica: “Ti do un ceffone”

La puntata del 3 aprile del GF Vip 8 è stata segnata da uno scontro durissimo: Paola Caruso attacca Francesca Manzini, Antonella Elia la difende e la situazione degenera durante le nomination tra insulti e minacce.

La puntata del Grande Fratello Vip 8 andata in onda il 3 aprile è stata segnata da forti tensioni e accesi scontri tra i concorrenti. Al centro della serata le critiche rivolte da Paola Caruso - sostenuta in parte da Alessandra Mussolini - nei confronti di Francesca Manzini, accusata di essere falsa e costruita. A sorprendere è stato il dietrofront di Antonella Elia, che ha deciso di schierarsi dalla parte dell'imitatrice, scatenando la reazione furiosa della Caruso.

Accuse contro Francesca Manzini: "Vuole vincere a tutti i costi"

La tensione è salita rapidamente quando Paola Caruso ha insinuato che Francesca Manzini si fosse accordata con Raimondo Todaro per arrivare in finale costruendo una relazione finta. "Mi è stato riferito che Francesca si venderebbe la mamma pur di vincere", ha dichiarato la Caruso.

Parole che hanno profondamente ferito la Manzini, scoppiata in lacrime e arrivata a chiedere a Ilary Blasi di poter raggiungere la sua rivale. Antonella Elia ha preso le difese di Francesca spiegando di sentirsi portata, per carattere, a proteggere chi viene attaccato dal gruppo. Una scelta che ha sancito la rottura definitiva con Paola Caruso.

Ilary Blasi mentre conduce il Grande Fratello VIP 2026

Lite durante le nomination: insulti e minacce in diretta

Il momento più acceso è arrivato durante le nomination. Paola Caruso ha votato Antonella Elia, ricevendo subito dopo il voto di ritorno. "Se avrei potuto votare, avrei votato Francesca", ha detto la Caruso, la Manzini era immune grazie a Raimondo Todaro, vincitore del televoto contro Ibiza Altea.

Antonella Elia ha colto l'occasione per correggerla: "Se avessi potuto votare, esistono i congiuntivi". Da lì la situazione è degenerata rapidamente: "Sei una maleducata, cafona, ignorante. Che viscida schifosa sei", ha replicato la Caruso. "Non ti permettere. Ti do un ceffone", ha risposto la Elia. Lo scontro è arrivato fino alle minacce, con toni sempre più accesi, tanto da costringere Ilary Blasi a intervenire per riportare la calma.

Nomination GF Vip 8: chi è al televoto e quando ci sarà l'eliminazione

Nonostante il clima teso, la puntata è proseguita con le nomination: Le donne hanno mandato al televoto Antonella Elia. Gli uomini hanno nominato Marco Berry. A loro si è aggiunta Ibiza Altea, la meno votata al televoto precedente. Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Le Nomination palesi delle VIP donne